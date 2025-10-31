La Junta ha detectado en Villafáfila algunas aves con "posibles síntomas" de gripe aviar sin poder controlarlas porque emprendieron el vuelo

"Observancia, vigilancia, protección y seguir esperando que no tengamos ninguna incidencia". El delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha respondido así a la situación de riesgo que vive la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila por la incidencia de la gripe aviar en las aves silvestres y en un momento de máximo movimiento migratorio. En cuanto a las explotaciones con aves de corral del entorno, la Junta confirma que hay un "control exahustivo" sin que hasta el momento se haya comunicado ninguna anomalía.

Tras apuntan que "es muy difícil controlar todas las aves que aparecen en las Lagunas", Prada confimó que se han visto "una serie de aves y grullas" en la Reserva con posibles síntomas de enfermedad y cuando se intentron controlar "no pudo ser posible porque emprendieron el vuelo y abandonaron la zona".

Si bien ornitólogos que frecuentan en espacio natural han detectado al menos dos grullas muertas y algunas aves de la especie con síntomas, como ha informado este diario, el delegado de la Junta ha informado que "no ha habido ningún animal muerto en estos últimos días. Por lo tanto, seguimos con esa vigilancia concreta que es necesaria por protección de todo el ámbito de las Lagunas, pero también de las explotaciones circundantes".

La amenaza del virus de la gripe aviar con casos de mortandad de grulla común (Grus grus) en varios países europeos, y la aparición de más de doscientos cadáveres en el humedal de Gallocanta, en Aragón, corre el riesgo de impactar también sobre la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, donde hacen parada cientos de ejemplares en su camino hacia el sur.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora ha remitido para su análisis veterinario el cadáver de una grulla común localizada en el humedal terracampino, aunque ornitólogos que frecuentan el espacio natural, ahora en plena apoteosis migratoria de aves, apuntan alguna muerte más y ejemplares con signos de debilidad. Con todas las reservas y prudencia, a la espera de que se confirme el análisis de la grulla muerta y la evolución de otras aves, no se descarta la gripe aviar como causa de la muerte.

"Las Lagunas de Villafáfila es un lugar específicamente problemático frente a esta situación de enfermedades, especialmente la gripe aviar, dado que las aves van y vienen y por lo tanto es un lugar de especial control" ha informado Prada. "Desde que surgió el primer foco en el mes de agosto se ha hecho un control exhaustivo, primero de las explotaciones que circundan esa zona de influencia de 3 a 10 kilómetros, que luego se ha visto ampliada hasta 20 con la nueva resolución del pasado 23 de octubre y se recomendó a los titulares de explotaciones de aves que tuviesen una vigilancia especial sobre la evolución de sus explotaciones y que comunicasen cualquier incidencia que pudiese surgir. Estamos en el mes de octubre, no ha comunicado ninguna explotación, afortunadamente ninguna circunstancia, y lo que se produce en las Lagunas de Villafáfila es un control concreto de todas esas aves que van llegando, las grullas, cualquier otro animal o cualquier otra ave que llegue".

Prada ha recordado que el virus de la gripe aviar "no afecta en ningún momento a los productos cárnicos cocinados ni tampoco a los derivados como huevos u otros productos. Y las personas que van a llevar a cabo ese posible control, pruebas ordinarias o pruebas concretas que se lleven a cabo deben estar siempre protegidos para evitar cualquier tipo de contagio".