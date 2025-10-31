La Guardia Civil detiene a 12 personas en varios municipios de Zamora por hurtos, robos y una requisitoria judicial

Semana de mucha actividad para la Guardia Civil en la provincia de Zamora, con hasta 12 detenciones desde el pasado miércoles en diversos municipios de la provincia de Zamora. La mayoría de los detenidos -11- fueron arrestados por los agentes debido a hurtos o distintos tipos de robo (tanto completados como en grado de tentativa), mientras que el duodécimo era un varón que tenía una requisitoria en vigor y diversos antecedentes penales. Estas intervenciones de la Guardia Civil se han repartido a lo largo y ancho de la provincia, sobresaltando a varios pueblos de las comarcas de Aliste, Tierra de Alba, Sanabria y La Guareña.

La intervención con un mayor número de detenidos se produjo este jueves en Palacios del Pan, donde seis personas fueron identificadas después de que hubiese llegado un aviso desde la vecina Manzanal del Barco. En este último municipio se habría producido el corte de una gran cantidad de cableado, por lo que siguiendo las indicaciones del alertante fueron arrestadas seis personas que viajaban en una furgoneta relacionada con robos previos de similar naturaleza. Este mismo delito les fue imputado a otras tres personas en Castrillo de La Guareña, después de descubrir bobinas de cable en una furgoneta a la que habían dado el alto en la A-62.

Varias comarcas

En cuanto a la detención producida en Ceadea de Aliste, se trata de un varón que fue detenido después de que los vecinos notificaran la presencia de "un vehículo extraño". Tras las preceptivas pesquisas por partes de los agentes, comprobaron que se trataba de un coche robado en la provincia de Valladolid. Por su parte, una persona fue detenida en Benavente por un delito de tentativa de robo con intimidación, después de intentar sustraer la cartera a un vecino. Por último, un varón de 37 años fue arrestado en Puebla de Sanabria por constarle una requisitoria en vigor de un juzgado de la localidad castellano-manchega de Tomelloso.