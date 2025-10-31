Galende prepara "Plan B" de abastecimiento frente al arrastre de cenizas por los incendios de Sanabria

El agua de la red de abastecimiento domiciliara de Vigo de Sanabria fluía más limpia y con menos turbidez este jueves, tras la coloración detectada el miércoles y que obligó al Ayuntamiento a emitir un bando instando a no consumir agua para beber y cocinar. El alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, señaló que además de esta advertencia a la población se ha practicado una analítica que está pendiente de obtener los resultados, análisis que se repetirán este viernes.

Además del río, la Laguna de Peces es otro punto de traída de las aguas y parte de sus laderas se quemaron con el incendio de este verano. En la laguna se han adoptado medidas de contención como barreras de lana de coco que en estas primeras lluvias se muestran efectivas, al no observase arrastres a la laguna. No así en las laderas del Forcadura, donde no hay contención.

El agua de la red de Vigo procede "directamente del río Forcadura" y se almacena en un depósito de poca capacidad, teniendo en cuenta "que la entrada de agua es por su peso, no necesita bombeo, y baja mucho caudal. Estamos atentos puede llover en cualquier momento".

Otra medida inmediata ha sido dejar "una partida importante de agua para que haya agua disponible". Hasta ahora "no había cenizas, no había habido nada con las cuatro gotas de agua caídas, ni una muestra de ceniza".

Galende prepara "plan b" de abastecimiento frente al arrastre de cenizas por el fuego

A través de la empresa pública Somacyl se realizará otra captación nueva con drenaje y filtros. El alcalde reconocía que no se podrá llegar al 100% de controlar el agua de escorrentía de las laderas al río "por muchas actuaciones que se haga, si llueve con intensidad además de cenizas habrá arrastre de tierra, porque la vegetación que sujetaba la tierra ya no está, cuando llueva de manera seria va a bajar ceniza y tierra".

Todas las medidas que se están realizando como las barreras de lana de coco, pasada de aradas a las lagunas, paja "no van a ser suficiente. No puedes llegar al 100%".

En San Martín de Castañeda en principio no hay problema ya que "es de manantial y únicamente coge agua en caso de extrema necesidad aunque se están planteando alternativas con Somacyl. En Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo no hay problema de arrastre de cenizas porque las captaciones están fuera de la zona afectada por el fuego", como precisó Miguel Ángel Martos.

Los depósitos de Galende tienen capacidad para suspender el bombeo durante dos días y garantizar el abastecimiento. "Cuando se ponga a llover de manera intensa tenemos que estar atentos" tanto al río Tera como al río Trefacio que recoge las aguas de la otra vertiente de la Sierra de Cabrera. El Puente, Ilanes, Rabanillo y Cubelo se abastecer por bombeo a los depósitos de Cubelo, y el principal riesgo es el afluente, río Trefacio, una medida que ya se tomó con los incendios de la Cabrera que llenaron el río Trefacio de ceniza.