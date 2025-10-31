Las Cortes aprueban declarar la tradición de los mayos como Bien de Interés Cultural

Las Cortes de Castilla y León han aprobado la propuesta del PSOE de declarar Bien de Interés Cultural la tradición de los mayos.

El procurador socialista zamorano y portavoz socialista de Cultura, Turismo y Deporte en las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Martín Benito, traslada su "satisfacción" por el respaldo unánime de los grupos parlamentarios a la iniciativa socialista de proteger una de las tradiciones más antiguas de Castilla y León "que es seña de identidad y exponente del esfuerzo comunitario”.

Martín Benito defendió en la comisión parlamentaria celebrada esta mañana en en Parlamento regional la iniciativa socialista para que una de las tradiciones populares extendida por España y muy arraigada en el medio rural de todas las provincias de Castilla y León como es la de poner, izar, plantar, pingar o levantar "el mayo", "pino" o "la viga” sea declarada Bien de Interés Cultural.

“El mayo es mucho más que una tradición popular. Es una seña de identidad, un símbolo de la comunidad que lo coloca y lo planta. Es un exponente del esfuerzo comunitario”, defendió en su intervención parlamentaria, que documentó con la proyección de imágenes del levantamiento del mayo a lo largo de la historia en muchos lugares de las nueve provincias de Castilla y León, entre ellos muchos pueblos de Zamora.

Martín Benito ha destacado la aprobación por unanimidad de la propuesta socialista para la protección de una tradición muy arraigada que da sentido de permanencia, de identidad, extendida por la mayor parte de los pueblos de la nueve provincias de Castilla y León. “Es uno de los ritos, de las tradiciones más antiguas de esta tierra y da sentido a lo que es comunidad “, resalta.