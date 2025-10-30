Tres intoxicados por monóxido de carbono en El Perdigón: la culpa, de un brasero

Tres personas han resultado intoxicadas por monóxido de carbono esta madrugada en su vivienda en El Perdigón por culpa de un brasero. Se trata de dos mujeres de 54 y 83 años así como de un hombre de 89.

Los tres han tenido que ser trasladados al Complejo Asistencial de Zamora en UVI móvil y ambulancia de soporte vital básico.

Todo ha ocurrido esta madrugada, pasadas las cuatro de la mañana, en la calle Portillo del municipio zamorano, cuando el 112 de Emergencias Sanitarias recibe la llamada de alerta. Al llegar el personal sanitario atienden de inmediato al varón, que se encuentra indispuesto y en peor estado que las dos mujeres.

Hasta el domicilio se han trasladado también agentes de la Guardia Civil de Zamora, Bomberos de la Diputación y empresas suministradoras de gas.

Casi 20 intoxicados al año en Zamora por monóxido de carbono

Zamora, con 17 casos, es la segunda provincia de Castilla y León con más casos graves de intoxicaciones por monóxido de carbono (CO), según los datos de la Gerencia de Emergencias Sanitarias del 112 del último año. En 2024, un total de 107 castellanoleoneses, cinco más que en 2020, el año de la pandemia, y 21 más que en 2023, sufrieron este tipo de intoxicaciones.