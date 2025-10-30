Tierra de Campos se convertirá en destino cicloturístico con una inversión de 300.000 euros

Tierra de Campos se convertirá en destino cicloturístico. El proyecto, denominado ‘Campos Cycling’ recibirá 300.000 euros que permitirán financiar una actuación enmarcada en el Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos.

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Economía y Hacienda a realizar dicha aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. (Somacyl) para acometer el proyecto singular que busca transformar Tierra de Campos en un destino cicloturista de referencia para un público potencial de 612.000 ciclistas.

La extensa red de caminos y carreteras poco transitadas hacen de esta comarca -que se extiende por las provincias de Palencia, Valladolid, León y Zamora- un entorno idóneo para modalidades ciclistas como carretera y gravel que se han popularizado en la zona en forma de citas deportivas.

Centrada en la sostenibilidad, la digitalización y la creación de infraestructuras y servicios tanto para los visitantes como para la población local, esta iniciativa prevé la llegada tanto de amantes del ciclismo de naturaleza procedentes de todo el noroeste de la península, así como usuarios de otros territorios y otros países.

La actuación incluirá el desarrollo del estudio previo para el proyecto cicloturista, la redacción de proyecto de las actuaciones contempladas y el montaje y equipamiento de cuatro instalaciones multiexperiencia dotadas de un circuito de olas, peraltes y otros elementos aprovechando la inercia del movimiento del cuerpo, llamado ‘bombeo’ y un espacio deportivo de habilidades con diferentes obstáculos y su correspondiente mobiliario básico.

Plan de Fomento: 63 millones para 4 provincias

El Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos (2024-2031), aprobado por la Junta el 21 de noviembre de 2024, tiene como principal objetivo favorecer el desarrollo económico de los 206 municipios de León, Palencia, Valladolid y Zamora, incluidos en el ámbito territorial de este programa de impulso a la actividad empresarial y el empleo.

Entre las medidas ya puestas en marcha, el Plan incluye ayudas de 15.000 euros para apoyo a emprendedores, bonificación del 50 % en suelo empresarial, puntuación adicional en convocatorias del ICECYL a proyectos en los 206 municipios y ayudas adicionales para contratar trabajadores. Asimismo, el plan cuenta con medidas singulares en cuatro ejes: de producción agraria tradicional y moderna a través del Banco de Proyectos Innovadores; de patrimonio, industrias culturales y turismo; de energías sostenibles; y el último eje de vivienda y hábitat para retener población.