Síntoma del envejecimiento de Zamora: un pueblo convierte la antigua escuela en velatorio

Jambrina estrenará antes de finales de año un nuevo servicio con la puesta en marcha de un velatorio municipal en el espacio que antaño ocupó la escuela de párvulos. Un proyecto con el que el consistorio busca acercarse a la población residente más longeva y/o afectada por problemas de movilidad a la que "si ocurre alguna desgracia no pueden trasladarse hasta Zamora" para dar su último adiós a sus seres queridos.

El proyecto era una "espinita clavada", reconoce el alcalde de Jambrina, Rafael Calvo, al tratarse de un servicio de cercanía "extraordinario". Para ello se aprovechará el local del antiguo centro escolar que lleva "veintitantos o 30 años cerrado", situado en el edificio del consistorio municipal. Las instalaciones contarán con accesos independientes desde la calle mediante una rampa accesible y plataforma de acceso.

Cuenta con 77,21 metros cuadrados de superficie útil sobre la que se levantará un vestíbulo, sala de estancia pública, sala de exposición del féretro y dos aseos, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida. Las principales actuaciones han consistido en la partición y rehabilitación energética del local en planta baja, para adecuarla como sala para la celebración de velatorios; instalación de infraestructuras térmicas y de ventilación y la separación de la sala y los aseos del resto de dependencias del consistorio, además de eliminar las barreras arquitectónicas en forma de escalones.

Jambrina convertirá la antigua escuela en velatorio

El proyecto supone una inversión de 59.000 euros, de los cuales el consistorio aporta unos 17.800 y el resto la Diputación de Zamora. Una actuación que se suma a la obra de sustitución de la cubierta de la casa del médico y consultorio por importe de 32.833,28 euros, asumiendo la institución provincial el 60% del coste. En conjunto, ambas obras –ejecutadas por Zapain Construcciones y Servicios S.L.– supondrán un coste para las arcas municipales de Jambrina por valor de 29.800 euros.

Rematado el consultorio

La segunda de las actuaciones, ya ejecutada al 100%, ha permitido sustituir la antigua cubierta del edificio de la deshabitada casa del médico y del consultorio local, especialmente afectado por las humedades. Se trata de una vivienda construida en 1971 y sobre la que "nunca se ha actuado", tal y como recuerda el actual regidor. Retirada la teja dañada, se ha reforzado con un panel tipo sándwich que actúa como aislante bajo la nueva teja.

Jambrina convertirá la antigua escuela en velatorio

Una obra "muy necesaria" y que ha supuesto la mayor partida de las actuaciones aprobadas por la Diputación de Zamora en 170 consultorios médicos locales por un importe global de 2.279.155 euros. Calvo agradece la implicación provincial y de su presidente, Javier Faúndez, que permite que "se estén haciendo obras que serían impensables para un pueblo pequeño como este".