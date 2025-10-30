Roelos de Sayago, entre fiestas y banderas nuevas

Sayago en septiembre y primeros de octubre es un enjambre de fiestas que tienen su origen religioso. Se llaman del Ofertorio y consisten fundamentalmente con sus variantes en cada pueblo en ofrecer a la virgen y su posterior subasta pública para recaudar fondos para la iglesia, frutos del campo, bollos maimones, gallos, ramos de rosquillas y dulces.

Se comienza con el 9 de septiembre en la ermita de Gracia, patrona de la Comarca. A estos festejos se suman los civiles organizados por los ayuntamientos. La variedad y la atención a todos los universos ha sido la característica de las fiestas en Roelos. No es fácil programar y ejecutar a gusto de todos o una mayoría. Y sin embargo nuestras autoridades lo han conseguido en opinión de los testimonios espontáneos. Las banderas nuevas, representan instituciones respetables y queridas como España, la Autonomía y el Ayuntamiento. Por eso son hermosas y de buena seda.

Banderas nuevas en Roelos de Sayago / D. B.

Lucen y adornan desde el edifico de nuestro ayuntamiento. Las campanas ambulantes obsequio de la Diputación, congregaron a muchos, novedad exitosa y alegre. Los campaneros una riqueza a proteger y ayudar. Los conferenciantes ilustrados del pueblo enriquecieron nuestra cultura con su ciencia sobre trajes tradicionales y fauna. Un lleno en las escuelas muestra que si tenemos interés por el saber.

El circuito 4X4 reunió a varios cientos de aficionados, la marcha contra la violencia de género muy animada. La subasta de bollos bien llevada por el pregonero precedida de nutrida procesión alcanzó hasta los 75 euros por unidad. Es de resaltar que la corporación municipal presidida por nuestro alcalde participa en la misa, que ellos encargan en sitial preferente y el pueblo lo reconoce y agradece. Y la comida de fraternidad el sábado con más de 300 comensales dan fe de la mucha gente que acude.

Fiestas en Roelos / D. B.

Reconozcamos y agradezcamos como novedades la charanga de músicos que recorrió todas las calles, los hinchables para los más pequeños, la cena de escabeche la noche del viernes, los conjuntos musicales en las largas veladas edad veladas y diversión a todos los segmentos de población. Como novedad destaquemos el mercadillo que también fue un espito de expositores y ventas. Fiestas, por tanto, que vale la pena organizar dado que el pueblo se llena de autóctonos, parientes, allegados y visitantes.

Campanas ambulantes en Roelos / D. B.

La Zamora rural sí puede gastarse unos cuartos en celebrar fiestas así con banderas nuevas que son vividas como religiosas folclóricas, tradicionales, vecinales, multitudinarias. Una fiesta alegre de convivencia vecinal y agrupamientos familiares, que este año terminaron en agridulce por cuanto a nuestro muy apreciado párroco se le reconoció su valía encomendándole la de Lourdes en la capital, dejando medio Sayago semidesnudos y en tristeza.