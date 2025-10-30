Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roelos de Sayago, entre fiestas y banderas nuevas

El municipio celebró unas variadas fiestas del Ofertorio entre marchas, eucaristía y comidas fraternales y en un mes de estreno en el balcón consistorial

Marcha contra la violencia de género celebrada en Roelos. | D. B.

Marcha contra la violencia de género celebrada en Roelos. | D. B.

Donaciano Bartolomé

Donaciano Bartolomé

Sayago en septiembre y primeros de octubre es un enjambre de fiestas que tienen su origen religioso. Se llaman del Ofertorio y consisten fundamentalmente con sus variantes en cada pueblo en ofrecer a la virgen y su posterior subasta pública para recaudar fondos para la iglesia, frutos del campo, bollos maimones, gallos, ramos de rosquillas y dulces.

Se comienza con el 9 de septiembre en la ermita de Gracia, patrona de la Comarca. A estos festejos se suman los civiles organizados por los ayuntamientos. La variedad y la atención a todos los universos ha sido la característica de las fiestas en Roelos. No es fácil programar y ejecutar a gusto de todos o una mayoría. Y sin embargo nuestras autoridades lo han conseguido en opinión de los testimonios espontáneos. Las banderas nuevas, representan instituciones respetables y queridas como España, la Autonomía y el Ayuntamiento. Por eso son hermosas y de buena seda.

Banderas nuevas en Roelos de Sayago

Banderas nuevas en Roelos de Sayago / D. B.

Lucen y adornan desde el edifico de nuestro ayuntamiento. Las campanas ambulantes obsequio de la Diputación, congregaron a muchos, novedad exitosa y alegre. Los campaneros una riqueza a proteger y ayudar. Los conferenciantes ilustrados del pueblo enriquecieron nuestra cultura con su ciencia sobre trajes tradicionales y fauna. Un lleno en las escuelas muestra que si tenemos interés por el saber.

El circuito 4X4 reunió a varios cientos de aficionados, la marcha contra la violencia de género muy animada. La subasta de bollos bien llevada por el pregonero precedida de nutrida procesión alcanzó hasta los 75 euros por unidad. Es de resaltar que la corporación municipal presidida por nuestro alcalde participa en la misa, que ellos encargan en sitial preferente y el pueblo lo reconoce y agradece. Y la comida de fraternidad el sábado con más de 300 comensales dan fe de la mucha gente que acude.

Fiestas en Roelos

Fiestas en Roelos / D. B.

Reconozcamos y agradezcamos como novedades la charanga de músicos que recorrió todas las calles, los hinchables para los más pequeños, la cena de escabeche la noche del viernes, los conjuntos musicales en las largas veladas edad veladas y diversión a todos los segmentos de población. Como novedad destaquemos el mercadillo que también fue un espito de expositores y ventas. Fiestas, por tanto, que vale la pena organizar dado que el pueblo se llena de autóctonos, parientes, allegados y visitantes.

Noticias relacionadas y más

Campanas ambulantes en Roelos

Campanas ambulantes en Roelos / D. B.

La Zamora rural sí puede gastarse unos cuartos en celebrar fiestas así con banderas nuevas que son vividas como religiosas folclóricas, tradicionales, vecinales, multitudinarias. Una fiesta alegre de convivencia vecinal y agrupamientos familiares, que este año terminaron en agridulce por cuanto a nuestro muy apreciado párroco se le reconoció su valía encomendándole la de Lourdes en la capital, dejando medio Sayago semidesnudos y en tristeza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cazadores de Zamora denuncian numerosos robos y ataques a sus vehículos en varios pueblos del campo zamorano
  2. Un municipio de Zamora convoca una 'consulta popular' para decidir el futuro de su única ermita
  3. El primer paso para rescatar del olvido un pueblo deshabitado de Zamora: adecentar sus calles
  4. Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: 'La cuantía es desproporcionada
  5. Este pueblo de Aliste se postula como un destino idóneo para disfrutar de sus mieles, setas y castañas
  6. Preocupación por el regato que discurre por este pueblo de Zamora: 'Si pasa algo, que se haga responsable la CHD
  7. Despliegue de la red 5G en siete pueblos de Zamora para mejorar su conectividad
  8. Los buitres matan dos vacas y un toro en una ganadería zamorana: 'Había más de doscientos

El vecino centenario que emociona al pueblo de Grisuela de Aliste

El vecino centenario que emociona al pueblo de Grisuela de Aliste

Tres intoxicados por monóxido de carbono en El Perdigón: la culpa, de un brasero

Tres intoxicados por monóxido de carbono en El Perdigón: la culpa, de un brasero

Roelos de Sayago, entre fiestas y banderas nuevas

Roelos de Sayago, entre fiestas y banderas nuevas

Lorenzo Jiménez, nuevo director de Ifeza: "Todo lo que mueve Ifeza es dinero que queda en la provincia"

Lorenzo Jiménez, nuevo director de Ifeza: "Todo lo que mueve Ifeza es dinero que queda en la provincia"

El Divino, un novillero al alimón entre Morales de Toro y Belver de los Montes

El Divino, un novillero al alimón entre Morales de Toro y Belver de los Montes

Síntoma del envejecimiento de Zamora: un pueblo convierte la antigua escuela en velatorio

Síntoma del envejecimiento de Zamora: un pueblo convierte la antigua escuela en velatorio

Dos meses después del incendio Porto mira el agua del cielo, del río y del grifo

Dos meses después del incendio Porto mira el agua del cielo, del río y del grifo

La gripe aviar que afecta a cientos de grullas en España amenaza a la Reserva de las Lagunas de Villafáfila

La gripe aviar que afecta a cientos de grullas en España amenaza a la Reserva de las Lagunas de Villafáfila
Tracking Pixel Contents