Los once pueblos de la Culebra afectados por incendios que recibirán ayudas para mejorar el abastecimiento de agua
La Junta aprueba una inversión de 200.000 euros para el reparto de las subvenciones
I. G.
Once entidades locales afectadas por los incendios forestales en la Sierra de la Culebra en Zamora recibirán subvenciones por un valor conjunto de 200.000 euros para la mejora de sistemas de abastecimiento de agua
La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, la inversión para financiar las actuaciones relativas a las obras de reposición, reparación y mejoras de los sistemas de abastecimiento de agua potable que resultaron afectados por los incendios, garantizándose con ello su suministro de agua.reposición, reparación y mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable de titularidad municipal que fueron afectados por los incendios.
Desglose
Ayuntamiento de Riofrío de Aliste: 16.898 euros
Ayuntamiento de Ferreras de Abajo: 31.052 euros
E.L.M. de Litos: 3.969 euros
E.L.M. de Villanueva de Valrojo: 3.579 euros
Ayuntamiento de Ferreras de Arriba: 25.591 euros
Ayuntamiento de Ferreruela: 15.571 euros
Ayuntamiento de Figueruela de Arriba: 7.852 euros
Ayuntamiento de Mahide: 31.629 euros
Ayuntamiento de Otero de Bodas: 15.435 euros
Ayuntamiento de Tábara: 18.552 euros
Ayuntamiento de Villardeciervos: 29.872 euros
Los terrenos afectados eran de titularidad privada y pública, y dentro de estos últimos, una parte de ellos comprendían montes declarados de Utilidad Pública lo que ha supuesto que las entidades locales propietarias de estos montes hayan visto sustancialmente afectados los ingresos que obtenían por su ordenado aprovechamiento, que, junto a otras pérdidas materiales, y gastos extraordinarios en actuaciones, actividades y trabajos que tuvieron que afrontar estas entidades locales con sus presupuestos ordinarios, supuso un notable esfuerzo económico y quebranto para las arcas municipales.
