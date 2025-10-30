Multa de la Confederación Hidrográfica del Duero a un pueblo de Zamora: Las denuncias y los hechos

La Confederación Hidrográfica del Duero ha impuesto una multa de 5.000 euros al Ayuntamiento de Manzanal de Arriba por el vertido de las aguas residuales procedentes del núcleo urbano con escasa o nula depuración, provocando un significativo impacto en el medio.

El organismo de aguas acusa al Ayuntamiento de un incumplimiento en numerosas ocasiones de las condiciones establecidas en la autorización de vertido. Si bien, las denuncias en Confederación por parte de Ecologistas Zamora se inician en 2020, hay constancia de quejas de particulares desde al menos 2014.

Ecologistas cree que, aunque llamativo, el caso del Ayuntamiento de Manzanal "no es un ejemplo aislado en la provincia ya que se dan numerosos casos de falta de depuración de aguas que pasan inadvertidos al no ser denunciados. Esta tolerancia sobre la degradación de las aguas de arroyos y ríos es persistente y es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el medio fluvial".

Las multa de CHD responde a los vertidos que afectan al valle de «La Zapatera», según Ecologistas Zamora "único en la provincia en cuanto a orografía, flora y fauna, debido a que fue el único que se salvó de anegarse en el curso medio del río Tera, tras la construcción de los sucesivos pantanos. Las fuertes pendientes del valle, superiores al 35%, han configurado un desfiladero en el cual habitan todo tipo de especies, destacando diversas especies amenazadas de lepidópteros. También, y gracias a la existencia de imponentes afloramientos de roca, es una zona muy valiosa para el estudio de musgos y líquenes. En relación a la importancia vegetal, nombrar la abundancia de robles, alisos, cerezos silvestres, ejemplares longevos de espino blanco, álamos negros, álamos temblones y brezales húmedos atlánticos; además de una insólita variedad de helechos. En él se sitúan restos arqueológicos y etnográficos de diversa índole, que están catalogados como bienes integrantes del patrimonio cultural".

Apunta la organización que la depuradora instalada con un presupuesto de 43.615 euros, "a juzgar por los resultados, o bien no tiene capacidad para soportar el flujo de visitantes y residentes en verano, o bien hay discordancias entre proyecto y realización material pues en el proyecto consta la instalación de un depuradora de oxidación total para 100 habitantes con un sistema de descomposición biológica y unos rendimientos de depuración del 90 por ciento". .

Indica Ecologistas Zamora que, tras su instalación, "la depuradora no se ha limpiado, como ocurre con otras en la provincia, a pesar de que existe por parte de la Diputación Provincial un Plan de Apoyo y Servicio de limpieza de fosas sépticas en los municipios". De acuerdo con este plan, y previa adhesión al convenio, los ayuntamientos pueden solicitar la limpieza de las fosas sépticas con una bonificación en el servicio.

Apuntan a la "mala gestión" del Ayuntamiento de Manzanal de Arriba y apela a una investigación para llegar una solución definitiva, "ya que año tras año el valle sigue intransitable por los malos olores, sin contar el perjuicio persistente sobre el medio ambiente·.