Dos meses después del incendio Porto mira el agua del cielo, del río y del grifo

Los vecinos de Porto viven pendientes del agua: de la que cae del cielo, de la que corre por el río Bibey y el río Valdesirgas y de la que sale del grifo. Un bando municipal alertaba de agua no apta para el consumo el 27 de octubre, por turbidez, 9.20 FTU frente al máximo permitido 4FTU.

El agua de abastecimiento domiciliario recobraba ayer aparentemente la normalidad en su trasparencia, sin la turbidez de días antes. Así se observaba en la copa que el teniente de Alcaldía, José Antonio Bruña Bruña, en el bar del pueblo. Trasparente. Es el propio concejal quien señala el origen posible de la turbidez: "Los jabalíes han estado pisando en la zona de captación" removiendo el agua que entra al depósito.

La medida inminente que pondrá en marcha el Ayuntamiento es "vallar la captación". Se descartaba así, in situ, que las cenizas del incendio fueran la causa de la turbidez. De hecho era improbable porque la zona donde se capta el agua para abastecimiento domiciliario no se vio afectada. "Yo sigo bebiendo agua del grifo" reconocían los vecinos que estrenaban la hora de apertura del bar.

Como alternativa ha habido vecinos y vecinas que han hecho uso de las fuentes del pueblo. En la Diputación provincial no constaba solicitud de abastecimiento temporal para el pueblo. Los vecinos están pendientes de la analítica municipal, aunque la Delegación Territorial de la Junta descartaba la contaminación de cenizas, mientras mantiene un control sanitario estricto del abastecimiento domiciliario. El arroyo que atraviesa el casco urbano, cargado de las aguas sobrantes del abastecimiento "bajan limpias" a desembocar el río, apreciación que hace el concejal.

De arriba a abajo, agua ennegrecida al paso del río Bibey y arroyo Valdesirgas. | A. S.

Del agua trasparente del vaso al agua cargada de cenizas solo hay unos metros, los que separan el casco urbano del río. El agua del Bibey, principal afluente del río Sil, está en el punto de mira de los vecinos desde los incendios de agosto. El cauce bajaba ayer algo claro que las jornadas anteriores, pero la ceniza negra se acumula en el lecho del río, en las piedras y en la arena. Ayer a las seis de la tarde, la tendencia del río era a estar estable con un nivel de 0,21 metros y un caudal de 0.25 metros cúbicos por segundo, según los datos a tiempo real recopilados por el Servicio Automático de Información SAIH Miño-Sil.

La fauna piscícola de momento no se ha visto afectada. Uno de los vecinos señala que no ha visto ninguna trucha muerta en sus idas y venidas por la orilla, río arriba. Nadie se ha molestado en atajar los arrastres: "Confederación Hidrográfica Miño-Sil dice que depende de Medio Ambiente". No hay barreras en las zonas más próximas al cauce ante una inminente lluvia torrencial. El río Valdesirgas "hoy baja más oscuro", indica un vecino que paraguas en mano pasea carretera abajo.

La cola del embalse de San Sebastián visible desde Porto deja al descubierto los antiguos prados del valle del Bibey, las paredes de las fincas y las manchas negras que se van depositando en el lecho, visibles por el descenso del nivel del agua embalsada.

Y la vista puesta en las aguas de cielo. La probabilidad de lluvia del 100% se cumplía ayer, una lluvia fina caída de manera constante sobre el término de Porto. El acumulado hasta la mañana de ayer "10 litros por metro cuadrado hasta ahora" se elevaba a los 14,7 hasta las seis de la tarde. Para los vecinos es un alivio que el agua no sea torrencial en estas horas porque el arrastre de cenizas sería aún más preocupante.