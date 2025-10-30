Mejoras en el Parque Natural Arribes del Duero: una cuadrilla para adecentar espacios en Zamora

La Junta mejorará las infraestructuras de uso público del Parque Natural Arribes de Duero en Zamora y Salamanca con más de 1,2 millones de euros para impulsar el turismo sostenible.

El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 1.257.568 euros destinada a la mejora de las infraestructuras de uso público del Parque Natural de Arribes de Duero, con criterios de sostenibilidad, para el impulso de un turismo sostenible y de calidad y el desarrollo económico de las áreas rurales.

Actuaciones

Mejora y reparación de pasarelas, puentes y elementos de accesibilidad, la mejora de elementos en áreas recreativas, aparcamiento (miradores, elementos etnográficos, refugios, vallas, señales, pasarelas) y todos aquellos elementos recogidos en el inventario de infraestructuras de Uso Público. Asimismo, afectará a la señalización de límites, accesos y dotaciones para el uso público (refugios, fuentes, abrevaderos), al mobiliario de uso público (mesas de piedra con bancos incorporados, barbacoa, mesas y bancos de madera), juegos infantiles y a las sendas de uso público.

Limpieza del terreno mediante la recogida periódica de basura y residuos depositados en contendores, así como la recogida ocasional de vertidos depositados en el entorno de las infraestructuras de uso público.

Mejora de senderos de uso público mediante desbroces, clareos y podas de vegetación en áreas y sendas de caminos y rutas ciclistas, además se así como la ejecución y reparación de fuentes.

Control, seguimiento y divulgación de las actuaciones mediante el control de peatones y vehículos, gestión de aforos y la realización de encuestas.

Estas actuaciones se llevarán a cabo mediante dos cuadrillas, una en Salamanca y otra en Zamora; cada una compuesta por tres miembros, un capataz y dos peones.

Este expediente, junto con los ya tramitados o en tramitación en el resto de las provincias de Castilla y León, permitirán trabajar en la adecuación de las infraestructuras y equipamientos de uso público hasta 2027 con una inversión de más de 13 millones euros, financiados con fondos Feder.