Mejoras en el Parque Natural Arribes del Duero: una cuadrilla para adecentar espacios en Zamora
La Junta mejorará las infraestructuras de uso público con más de 1,2 millones de euros para impulsar el turismo sostenible
Reparación de puentes, pasarelas, mejora de senderos o limpieza de terrenos, entre las actuaciones previstas
I. G.
La Junta mejorará las infraestructuras de uso público del Parque Natural Arribes de Duero en Zamora y Salamanca con más de 1,2 millones de euros para impulsar el turismo sostenible.
El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 1.257.568 euros destinada a la mejora de las infraestructuras de uso público del Parque Natural de Arribes de Duero, con criterios de sostenibilidad, para el impulso de un turismo sostenible y de calidad y el desarrollo económico de las áreas rurales.
Actuaciones
Mejora y reparación de pasarelas, puentes y elementos de accesibilidad, la mejora de elementos en áreas recreativas, aparcamiento (miradores, elementos etnográficos, refugios, vallas, señales, pasarelas) y todos aquellos elementos recogidos en el inventario de infraestructuras de Uso Público. Asimismo, afectará a la señalización de límites, accesos y dotaciones para el uso público (refugios, fuentes, abrevaderos), al mobiliario de uso público (mesas de piedra con bancos incorporados, barbacoa, mesas y bancos de madera), juegos infantiles y a las sendas de uso público.
Limpieza del terreno mediante la recogida periódica de basura y residuos depositados en contendores, así como la recogida ocasional de vertidos depositados en el entorno de las infraestructuras de uso público.
Mejora de senderos de uso público mediante desbroces, clareos y podas de vegetación en áreas y sendas de caminos y rutas ciclistas, además se así como la ejecución y reparación de fuentes.
Control, seguimiento y divulgación de las actuaciones mediante el control de peatones y vehículos, gestión de aforos y la realización de encuestas.
Estas actuaciones se llevarán a cabo mediante dos cuadrillas, una en Salamanca y otra en Zamora; cada una compuesta por tres miembros, un capataz y dos peones.
Este expediente, junto con los ya tramitados o en tramitación en el resto de las provincias de Castilla y León, permitirán trabajar en la adecuación de las infraestructuras y equipamientos de uso público hasta 2027 con una inversión de más de 13 millones euros, financiados con fondos Feder.
