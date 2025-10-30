Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
El siniestro se producía sobre las 11 horas horas a la altura de Santa Colomba de Sanabria y San Miguel de Lomba
Se apuntan a causas naturales de la muerte no relacionadas con un accidente de tráfico, si bien el vehículo se localizaba fuera de la autoví
A. S.
Día negro en las carreteras zamoranas que se salda con un fallecido en la A-52. Se trata del conductor de un camión que ha localizado fuera de la vía entre los términos de Santa Colomba de Sanabria y San Miguel de Lomba, en el término municipal de Cobreros.
Los datos aportados a este periódico por el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 avanzan que el aviso se recibió en torno a las 11 horas advirtiendo de la presencia de una persona en estado de inconsciencia en el interior de la cabina. El vehículo se localizaba fuera de la vía, apenas un kilómetro antes de la salida de la autovía dirección Benavente hacia Castro de Alcañices.
Hasta el lugar de los hechos se personaba la policía judicial para proceder al levantamiento del cadáver, al igual que los servicios funerarios. Se apuntan a causas naturales de la muerte no relacionadas con un accidente vial, lo que deberá confirmar la posterior autopsia.
