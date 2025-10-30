La gripe aviar que afecta a cientos de grullas en España amenaza a la Reserva de las Lagunas de Villafáfila

La amenaza del virus de la gripe aviar con casos de mortandad de grulla común (Grus grus) en varios países europeos, y la aparición de más de doscientos cadáveres en el humedal de Gallocanta, en Aragón, corre el riesgo de impactar también sobre la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, donde hacen parada cientos de ejemplares en su camino hacia el sur.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora ha remitido para su análisis veterinario el cadáver de una grulla común localizada en el humedal terracampino, aunque ornitólogos que frecuentan el espacio natural, ahora en plena apoteosis migratoria de aves, apuntan alguna muerte más y ejemplares con signos de debilidad. Con todas las reservas y prudencia, a la espera de que se confirme el análisis de la grulla muerta y la evolución de otras aves, no se descarta la gripe aviar como causa de la muerte.

"Hay que ser prudentes a la espera de los resultados, pero es obvio que en cuanto aparece más de un cadáver y en el contexto en el que estamos, con positivos de gripe aviar por toda la zona de paso de grullas en la Península, es normal que podamos achacarlo al virus", indica Alfonso Rodrigo, ornitólogo y gran estudioso de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila.

Lo cierto es que se están reportando casos de grullas muertas por toda la ruta migratoria, desde su entrada por los Pirineos procedentes del centro y norte de Europa pasando por varios puntos de Castilla y León hasta su llegada a Extremadura, donde invernan la mayoría. En la laguna de Gallocanta, una de las paradas fundamentales, se han recogido unos 250 cadáveres de grullas aunque el Gobierno de Aragón ha detectado más de 500 aves silvestres muertas.

Bando de grullas en pleno vuelo por la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila / Alfonso Rodrigo

"La transmisión es muy virulenta entre este tipo de especies porque vuelan juntas, forman grupos en los humedales, defecan, sueltan plumas… Las grullas llegan a España después de recorrer países en los que ya existe un gran problema de incidencia de la gripe aviar, como en Alemania, donde han muerto miles de grullas y otras aves silvestres", advierte la organización SEO BirdLife.

Los ornitólogos que frecuentan el humedal aragonés hablan de un "panorama terrible, con grullas muertas y agonizantes junto a flamencos y patos. En los últimos días, grupos locales y observadores también han reportado la aparición de grullas muertas, aún sin confirmación positiva en gripe aviar, en puntos como el embalse de Los Canchales (Extremadura), la Sotonera (Huesca) y el embalse de El Oso (Ávila).

En ese contexto preocupa el impacto la Reserva Natural de Villafáfila, donde se han visto contados ejemplares "muy débiles" y dos cadáveres, lo que se interpreta como un signo de que "sucede algo y más en el contexto de muchas muertes en otros humedales de España y de Castilla y León".

Hay que precisar que la gripe aviar no supone ningún riesgo para la salud pública, dado que la variante del virus H5N1 que está circulando este año por Europa no posee una capacidad significativa de transmisión al ser humano, y el agente patógeno no puede ser transmitido a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados de estos.

Esta crisis de la gripe aviar en aves silvestres –también esta afectando a aves de corral– coincide con la gran llegada de grullas al humedal de Villafáfila. La grulla común está presente en la Reserva entre octubre y febrero, pero las mayores concentraciones tienen lugar en noviembre, aunque el número depende del nivel hídrico de las lagunas. A más agua más animales, que no es el caso en estos momentos en la Reserva Natural zamorana, con un mes de octubre hasta el momento escaso en precipitaciones.

Ahora mismo hay entre 200 y 250 ejemplares y si todo fuera normal, en los próximos días se deberían alcanzar los máximos, nunca por encima de 1.500 ejemplares. Lo normal se sitúa entre 800 y 1.000 en Villafáfila y otros humedales de la provincia de Zamora, donde hacen parada las grullas durante unos días para descansar y alimentarse en su viaje migratorio en desde el norte hacia las áreas de invernada, en Extremadura principalmente.

Al margen de las viajeras, hay un pequeño grupo que suele rondar los 500 ejemplares que se quedan a pasar todo el invierno en Villafáfila, siempre que haya disponibilidad de alimento. Estos animales usan las lagunas principalmente como dormidero y se desplazan temprano a comer a zonas de Benavente, Villalpando o la provincia de Valladolid, para volver por la tarde a la Reserva.

Lo cierto es que llega una época ideal para la contemplación de las ruidosas bandadas de grullas surcando los cielos de la provincia, incluida Zamora capital, donde con suerte se puede ver algún bando camino de Extremadura. El mes de noviembre es un buen momento para disfrutar del espectáculo de muchas aves migratorias, especialmente las prominentes y elegantes grullas comunes.