La fábrica de queso de Fresno de la Ribera: un motor económico en la Zamora rural

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez, y la diputada de Asistencia a Municipios y representante provincial por la comarca de Toro, Natalia Ucero Pérez, ha visitado hoy las instalaciones de Lácteas Castellano Leonesas S.A., filial del grupo lácteo ILAS – Reny Picot, con motivo de las obras de ampliación que está acometiendo la empresa en el municipio de Fresno de la Ribera.

En la visita han estado presentes el fundador del grupo, Francisco Rodríguez García, así como la nueva generación incorporada a la dirección, Rocío Rodríguez Coloma, presidenta del Consejo de Administración, Juan Rodríguez Coloma, director general de la compañía, y el director de la factoría zamorana, Manuel Viaño. También ha participado el alcalde de Fresno de la Ribera, Emilio Fernández Bartolomé.

Javier Faúndez, destacó “la importante labor de esta empresa al transformar los productos de la tierra, creando riqueza y empleo y contribuyendo al asentamiento de población en la provincia de Zamora”. Asimismo, subrayó el valor de iniciativas empresariales como esta, “que contribuyen a fijar población, generar empleo y dinamizar el tejido productivo de nuestros pueblos, demostrando que en la provincia de Zamora también se puede innovar y crecer desde el medio rural”.

El grupo ILAS – Reny Picot, de origen asturiano y fundado en 1960 por Francisco Rodríguez, se ha consolidado como la empresa láctea española más internacional, con presencia en países como México, Estados Unidos, Polonia, Francia y Portugal. Actualmente cuenta con un volumen de negocio cercano a los 1.000 millones de euros y más de 2.000 empleos directos en sus fábricas de todo el mundo.

Visita del presidente de la Diputación a la fábrica quesera de Fresno de la Ribera / Cedida

En España, Reny Picot dispone de dos plantas de producción dedicadas a la elaboración de una amplia gama de productos lácteos —leche, quesos, mantequilla, nata, leche en polvo, productos infantiles y postres—, con una recogida diaria de un millón de litros y una red comercial propia con diez delegaciones que cubren todo el territorio nacional.

Lácteas Castellano Leonesas S.A., con sede en Fresno de la Ribera, es una de las empresas de referencia del grupo, especializada en la producción de quesos de alta calidad, tal y como acreditan los más de 100 premios obtenidos en certámenes internacionales.

La fábrica cuenta con cinco líneas de producción —quesos de pasta prensada, frescos, de cabra, pastas blandas y azules, y quesos crema y para untar— y elabora cerca de 7.500 toneladas anuales, con una plantilla de 80 trabajadores.

Dentro de su política de mejora continua e innovación, la compañía está desarrollando un proyecto de ampliación para los años 2025 y 2026, con una inversión cercana a los 10 millones de euros, que permitirá aumentar la capacidad de producción de queso crema y para untar hasta 12.000 toneladas anuales, además de impulsar el desarrollo de nuevos productos. Esta actuación supondrá también la creación de más de diez nuevos puestos de trabajo, reforzando el compromiso de la empresa con el crecimiento económico y el empleo en la provincia.

Durante la visita, los representantes de la Diputación de Zamora pudieron conocer de primera mano el alcance de las obras y el impacto positivo que esta ampliación tendrá sobre la economía local y comarcal.