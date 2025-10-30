Corrales del Vino forma a profesionales de la construcción

Corrales del Vino clausura mañana viernes el Programa Público Mixto De Empleo y Formación “2ª Fase Rehabilitación de Edificio Municipal” en el que se han formado 10 alumnos y alumnas desempleados del municipio, 5 mujeres y 5 hombres, con edades comprendidas entre los 19 y los 61 años de edad.

El Gerente del Ecyl de Zamora participará junto al alcalde y concejales en el acto de clausura que tendá lugar en el Edificio de Correos del Ayuntamiento de Corrales del Vino, donde alumnos y alumnas recuibirán los diplomas acreditativos de la formación.

El 1 de febrero de 2025 comenzó Programa tras la concesión de una subvención de 208.000 euros, por parte de la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Corrales del Vino, como entidad promotora del proyecto. Se han impartido dos certificados de profesionalidad de la familia profesional edificación y obra civil área profesional albañilería y acabados.

Estos certificados son, por una parte, el de Operaciones Auxiliares de revestimientos continuos en construcción y, por otro, Operaciones Auxiliares de acabados rígidos y urbanización. La elección por parte del Ayuntamiento de Corrales del Vino de estos certificados a impartir, se debe a la alta inserción laboral qué estas profesiones tienen en el mercado laboral actualmente.

La obra ejecutada ha consistido en la 2ª fase de Rehabilitación de este edificio, la cual era la continuación de la 1ª fase que se realizó con otro Programa Público Mixto De Empleo y Formación.

La clausura del Programa Público Mixto De Empleo y Formación, se lleva a efecto con gran satisfacción por parte del Ayuntamiento de Corrales del Vino, pues se prevé un alto grado de inserción laboral, objetivo y fin principal estos Programas Empleo y Formación promovidos por la Junta y el Ecyl.