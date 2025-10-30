La caída de red de Telefónica deja KO a parte de Sayago
La avería impide pagos con datáfono en los comercios y paraliza la actividad de los bancos
Una decena de pueblos de la comarca de Sayago ha sufrido un "apagón" como consecuencia de la caída del sistema de la red de Telefónica. La incidencia técnica se ha producido a las 12.05 de la mañana y los técnicos tratan de restablecer el servicio y determinar el origen de la avería.
Como consecuencia de la caída de la red se ha cortado la comunicación por teléfono e Internet, al igual que el uso de datáfonos para pagar en distintos establecimientos como la gasolinera de Bermillo donde solo era posible repostar mediante pago en metálico. O en tiendas y supermercados, donde muchos usuarios tuvieron que marcharse de vacío al no disponer de dinero en metálico para pagar las compras. "Mucha gente ya pagamos con la tarjeta o el teléfono; yo no llevaba un duro y me tocó devolver el carro vacío a su sitio" cuenta un vecino de Bermillo sobre su frustrada compra en el supermercado de Asovino, en Bermillo.
Los bancos tampoco han podido realizar gestiones durante buena parte de la mañana ni las farmacias podían usar la receta electrónica ni desde luego cobrar con las terminales. Imposible acceder tampoco a las terminales de lotería en una jornada marcada por el "apagón" en la red de Zamora a Bermillo, impactando en pueblos como Bermillo de Sayago, Almeida, Fresno, Moral, Moralina o Torregamones.
Muchos trabajadores que teletrabajan también se están viendo afectados por esta incidencia técnica a la espera de que se resuelva la avería.
