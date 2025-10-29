El testimonio de una vecina de Paiporta de origen fermosellano: "Estuvimos abandonados y seguimos igual un año después de la DANA"

"Va todo muy lento. Estuvimos abandonados y seguimos igual". Un año después, la huella del barro se siente en la zona cero de la devastación. El día a día en Paiporta se sobrelleva en un paisaje dominado por farolas provisionales, aceras repavimentadas de hormigón y un cauce aún en obras. También en un estado de alarma constante entre la población que, "más que precaución", siente "pánico" ante el más mínimo aviso de Emergencias, explica Lidia Juan Barrueco, hija de emigrantes fermosellanos.

El recuerdo de lo que sucedió la tarde del 29 de octubre de 2024 se mantiene grabado más allá de los edificios y sótanos, muchos aún por limpiar. Cuenta esta descendiente zamorana que desde entonces "cada vez que hemos tenido alerta –da igual del color que fuera– bajamos a comprar" agua y víveres porque "solo de pensar en volver a pasar por ello nos genera ansiedad".

La situación –como las necesidades han cambiado– y si "antes lo prioritario era disponer de agua y alimento, ahora es el apoyo psicológico". Las secuelas del desbordamiento del cauce que sesgó 229 vidas (56 solo en este municipio, el más afectado) siguen más que presentes. Hay quienes han optado por mudarse "porque sus hijos tenían pesadillas diarias", mientras "otros quisieran, pero no pueden". También quienes se ven incapaces de abandonar Paiporta ante el temor de que una nueva DANA les sorprenda lejos de los suyos.

"Esto es otro mundo. Yo iba en botas a Valencia y allí todo el mundo lo hacía en tacones y arreglado, pero es que mi vida está destrozada". La vida en los municipios al paso del barranco del Poyo transcurre en medio de una amalgama constante de sentimientos contradictorios. Reconoce Lidia que "da rabia pensar que estás pagando impuestos igual que todo el mundo –tras puntualizar que el IBI allí no es barato– cuando las infraestructuras no están como deberían". Un ejemplo: el suministro de agua potable, ya restablecido, continúa arrojando colores "extraños, por lo que yo no me fío" y "sigo comprando botellas". Otro es la falta de aparcamiento que obliga a "buscarse la vida".

Los tres puentes que conectan Paiporta se mantienen sin barandillas con prefabricados de hormigón, aunque bajos, lo que ha provocado varios tropiezos y accidentes varios. "Todavía hay postes de la luz cortados", incluso espacios anexos al polideportivo ahora utilizados como escombreras con agua estancada.

"Se ve bastante insalubridad. Mi perro ha cogido una infección en las patas porque aún hay mucha porquería". Asegura que "queda mucho por hacer", en una vía pública aún impregnada de un polvo que flota en el ambiente y "se incrusta en las prendas" tendidas al aire.

Lamenta la falta de planificación en las tareas de reconstrucción y de movimiento real, más allá de esta fecha en la que "están asfaltando por algunas zonas, que entiendo que será por donde venga la televisión". Por contra, recuerda, hay otras "que están muy olvidadas".

Como las obras, también las ayudas llegan de manera muy desigual y "hay quien se ha animado a reabrir (sus negocios)". Otros no han tenido tanta suerte "o bien por miedo o por incapacidad por adelantar el dinero para empezar de cero", añade Lidia. Es el caso del horno del municipio o del comercio tradicional de trajes de Primera Comunión "Pitusos" en el que adquirió el vestido de su hija Tania.

El sentimiento generalizado, considera, es que "se quiere politizar con la tragedia" cuando "culpa tienen todos, no solo una parte". En caso de un nuevo desbordamiento, "tienen algo más de precaución a la hora de emitir alertas, pero no vemos que hayan hecho nada (en forma de infraestructuras) por evitar que se vuelva a repetir". El Ayuntamiento de Paiporta instaló en su día una webcam de acceso público para visualizar la evolución del cauce, si bien en momentos de máxima expectación "se colapsa".

365 días después, los valencianos recuerdan a las víctimas en un día difícil de digerir. La proximidad de la festividad de Todos los Santos no hace sino acrecentar ese sentimiento de desasosiego interno, incompatible para una Lidia que asegura que este fin de semana es "incapaz" de pasarlo en Paiporta.