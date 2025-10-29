Fin de semana de terror en los pueblos de Zamora: consulta la programación

Halloween continúa extendiéndose por el mapa nacional y, por supuesto, por el zamorano. El medio rural aprovecha esta celebración popularizada en Estados Unidos para dinamizar un fin de semana en el que, aún sin puente, dominará el terror y los sustos a golpe de 'truco o trato'.

Escape rooms, yincanas, casas y circos embrujados son solo algunas de las actividades programadas en municipios del conjunto de la provincia y que también incluirán música y los tradicionales concursos de disfraces.

En el caso por ejemplo de Villalpando, los actos programados se adelantarán un día y ya este jueves el CEIP La Inmaculada acogerá un almuerzo seguido de una sesión de cine ofrecida por la asociación de madres y padres en el salón de actos del ayuntamiento a partir de las 18 horas. Ya el viernes, jornada no lectiva con motivo del Día del Docente, la fiesta se trasladará a las calles del municipio terracampiño para pedir el 'truco o trato'. La actuación de Klin Klan Klown pondrán fin a los actos a partir de las 18.30 horas en el salón municipal.

En La Guareña "cuando las risas se apagan comienza la pesadilla". El antiguo lavadero de Cañizal se reconvertirá en las tardes del 31 de octubre y 1 de noviembre en un circo del terror. La escenificación, que estará abierta de 19 a 21 horas, no es apta para menores de 11 años ni, avisan, para corazones débiles y contará con una entrada simbólica de dos euros.

Tierra del Vino acogerá un importante número de actividades que arrancará en Villaralbo con el escape room titulado "La casa encantada" para niños de 9 a 13 años. La participación requiere inscripción previa en bpm.valvo@gmail.como bien por teléfono (980539234 o 692019913) con un aforo limitado a 15 personas. En Morales, la ya tradicional yincana de Halloween arrancará en el aparcamiento del pabellón a las 19 horas del viernes para finalizar en el bar de la piscina. La actividad es gratuita para todos los socios del AMPA del colegio.

Por su parte, Moraleja del Vino ha programado el recorrido del truco o trato a partir de las 17 horas, mapa en mano. Ya a las 19 horas se abrirán las puertas de la casa embrujada en "El Bienestar" para finalizar con la música de Nómada Street. Será en la sala Justa Freire a partir de la medianoche, con entrada libre para disfrutar de las actuaciones de Cadenas, Rubén Medina y Mítico.

De vuelta a Sayago, Fermoselle cumplirá con la salida para pedir el 'truco o trato' por las calles de la villa a partir de las 19 horas del viernes.