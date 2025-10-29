Coreses se sube al carro del ahorro energético con cerca de 750 luminarias LED

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez, visitó este miércoles Coreses para supervisar las obras de renovación del alumbrado público ejecutadas en el municipio. La visita contó con la presencia del alcalde, José Luis Salgado Alonso.

La actuación en Coreses se enmarca en el Programa DUS 5000, financiado con Fondos Europeos Next Generation y liderado por la Diputación de Zamora, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo eléctrico en los municipios mediante la modernización del alumbrado público.

En el proyecto se planificó la sustitución de 710 luminarias existentes y la instalación de 37 nuevos puntos de luz, alcanzando un total de 747 puntos de iluminación, todos ellos con tecnología LED, que garantiza mayor eficiencia, durabilidad y calidad lumínica. Además, estas nuevas luminarias cuentan con una garantía de 10 años.

Para superar las cotas de ahorro establecidas en el proyecto, se han incorporado nodos de telegestión en cada luminaria y una plataforma de gestión centralizada, que permite optimizar horas y potencia de encendido adaptadas a las necesidades reales del municipio. Además, se han renovado cableado, brazos y cuadros eléctricos cuando ha sido necesario para garantizar el funcionamiento óptimo de la instalación.

Salgado, Faúndez y Fernández a las puertas del centro cultural "Ramón Álvarez" en Coreses durante la entrega de la nueva luminaria LED. / Cedida

Estas medidas permitirán reducir la potencia instalada de 98.262 W a 35.666 W, con un descenso del consumo energético de 423.312,70 kWh actuales a 106.427,34 kWh previstos, lo que supone un ahorro energético aproximado del 75 %.

El presupuesto de licitación del proyecto ascendió a 574.953,58 euros, y el presupuesto de adjudicación final fue de 402.898,88 euros.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, destacó que estas actuaciones permiten "calles más seguras, sostenibles y eficientes en todos los municipios de la provincia, reduciendo tanto el consumo como las emisiones". Asimismo, resaltó la importancia de la colaboración con los ayuntamientos para modernizar los servicios municipales.

Por su parte, el alcalde de Coreses, José Luis Salgado Alonso, agradeció la visita y subrayó que el proyecto supone un salto cualitativo en la iluminación del municipio, mejorando la seguridad y la eficiencia energética gracias a la tecnología LED.