El primer paso para rescatar del olvido un pueblo deshabitado de Zamora: adecentar sus calles

Recuperar el recuerdo de lo que en otras épocas fue Otero de Sariegos y convertir su casco urbano en un lugar visitable para que los turistas puedan disfrutar desde el entorno del pueblo deshabitado de unas vistas privilegiadas de las Lagunas de Villafáfila.

Estos son los dos objetivos que se ha marcado el Ayuntamiento de Villafáfila que, de la mano de la asociación Amigos de Otero de Sariegos, ha elaborado una completa memoria para solicitar a la Junta la concesión de un programa mixto de formación y empleo de albañilería.

El programa permitirá a los alumnos seleccionados aprender un oficio y, a su vez, adecentar las calles y espacios públicos del pueblo.

En la imagen de archivo, entrada tapada con tablones a un edificio del pueblo. | / Archivo

Antonio Rodríguez, alcalde de Villafáfila, municipio al que pertenece la pedanía de Otero de Sariegos, reconoció que la actuación más urgente es la adecuación del casco urbano del pueblo, deshabitado desde noviembre de 2003, para "dejarlo en condiciones", porque en la actualidad "es un amasijo de ruinas".

En este punto, subrayó que Otero de Sariegos recibe "mucho turismo" por su condición de pueblo deshabitado y porque es un enclave privilegiado para poder observar las Lagunas de Villafáfila. Sin embargo, en la actualidad, su casco urbano no reúne unas condiciones óptimas de seguridad para los visitantes, por lo que el Ayuntamiento y la asociación se han propuesto "adecentarlo".

Ruinas

Al margen de las obras previstas en espacios públicos y calles, también será necesario cerrar un acuerdo de cesión de uso de los terrenos privados con los propietarios de las edificaciones en ruinas para proceder a su desescombro y adecuación, aunque se intentará "salvar" aquellos restos que no entrañen un peligro para la seguridad de los visitantes.

En este punto, Rodríguez recordó que muchos de los miembros de la asociación Amigos de Otero de Sariegos son "descendientes" del pueblo, en el que conservan propiedades familiares, por lo que confía en que colaboren a la hora de permitir las labores de desescombro.

La iglesia de San Martín de Tours, al fondo.

La intervención también contempla la ejecución de labores de limpieza y la colocación de unos paneles informativos que permitan al visitante conocer parte de la historia del pueblo y mantener viva su memoria, así como adecentar su entorno que es un espacio idóneo para disfrutar de las Lagunas de Villafáfila.

El Ayuntamiento, ya ha trasladado la propuesta a distintas administraciones porque, como puntualizó el alcalde, su implicación es necesaria para poder acometer una intervención compleja, pero viable y que permitiría convertir el pueblo en un lugar atractivo para el turismo.

Revalorización

Reiteró Rodríguez que la colaboración institucional es imprescindible para revalorizar el pueblo y mantener su entorno. A modo de ejemplo, destacó que las ruinas llevan aparejadas otros problemas como la sobrepoblación de conejos, que se refugian en los restos de las edificaciones del casco urbano.

El objetivo final, según Rodríguez, es que "Otero de Sariegos quede apto para que se pueda recorrer y que los visitantes se lleven un recuerdo de algo bonito desde el punto de vista turístico y bien gestionado".

Una de las calles del pueblo deshabitado desde 2003. / Archivo

El alcalde es consciente de que el proyecto es complejo y que se tendrá que ejecutar en varias fases, pero "por alguna hay que empezar". En estos momentos, la más urgente y que se puede acometer con mayor rapidez, es la adecuación del casco urbano para minimizar riesgos para los visitantes.

De forma paralela se intentará cerrar un acuerdo definitivo con el Obispado de Zamora sobre la cesión de la iglesia de San Martín de Tours, cuyo estado también preocupa al Ayuntamiento y a la asociación, aunque será necesario realizar un estudio exhaustivo de las actuaciones de rehabilitación que es preciso ejecutar y que, en todo caso, deben contar con el visto bueno de Patrimonio.

En este sentido, Rodríguez reconoció que el edificio más importante de cuantos se mantienen en pie en Otero de Sariegos es su iglesia, pero por su deterioro en 2023 fue incluida en la Lista Roja de Patrimonio.

Por último, calificó de "indispensable" la colaboración y el asesoramiento de la asociación Amigos de Otero de Sariegos para materializar un proyecto que contribuirá a mantener viva la memoria del pueblo y a potenciar el turismo en la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila.