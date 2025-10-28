De los honores a la Virgen del Rosario, a la lumbre de la Noche de Difuntos en Aliste

Riofrío de Aliste ha aprovechado los últimos días del mes de octubre para venerar a Nuestra Señora la Virgen del Rosario antes de meterse de lleno en el otoño como prólogo al cambio de mes y recibir noviembre con la veneración a los muertos en la festividad de Todos los Santos.

Misa solemne y procesión donde las mujeres sacaron los manteos, mandiles y gabachas para acompañar, ataviadas a la antigua usanza, a la Virgen del Rosario en su recorrido por las calles al son de las gaitas y tamboriles y aprovechando la ocasión varones y féminas para cultivar el renacer de la indumentaria tradicional alistana.

La imagen de la Virgen del Rosario original "murió" calcinada por las llamas que destruyeron la antigua iglesia el 15 de agosto de 1969 y la actual data de los años setenta. Por la tarde hubo folclore con Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos.

Vecinos participan en la procesión de la Virgen del Rosario. / Ch. S.

Riofrío tiene como titular y patrono de su parroquia a San Pedro Apóstol (29 de junio). Sin embargo, desde tiempo inmemorial y al coincidir dicha celebración con las faenas de la cosecha, recogida de la hierba y siega de la cebada, centeno y trigo, los vecinos optaron por trasladarla al tercer domingo de octubre y celebrar la Virgen del Rosario, ya con la sementera avanzada y más tiempo para las comidas familiares de festajeros y de los bailes comunitarios. Ya en los años ochenta la maquinaria adelantó la cosecha y se adelantaron los festejos al cuarto fin de semana de agosto.

"Riofrío Despierta", asociación de vecinos presidida por Nuria Sánchez, ya tiene listo el programa de actos para la festividad de Todos los Santos que se celebrará como se hacía antaño y como mandaba la ancestral tradición transmitida de padres a hijos y de abuelos a nietos.

La iglesia de San Pedro Apóstol acogerá a las 20.00 horas el rosario por las benditas ánimas del purgatorio. Acto seguido, procesión hasta la plaza de los Carochos para la bendición de la "Lumbre de Todos los Santos". Culminados los actos religiosos, cena comunitaria a base de panceta, chuleta de cabecero y chorizo, castañas asadas, café y queimada, para la que ya hay inscritas más de cien personas.

Actos en otros pueblos

Llegará noviembre este sábado cargado de actividades como las programadas en los pueblos que tienen como patrono a San Martín de Tours. Para comenzar, el día de Todos los Santos, fiesta de la castaña, cross popular y senderismo en Sejas de Aliste.

Entre las citas obligadas, la jornada gastronómica en el Bera, con la cocinera Defi Bermúdez Ratón, que ofrecerá garbanzos con pata y boletus o sopa de castaña a elegir de primero, morcillo de ternera guisado, de segundo, y combinado de tartas caseras de postre.

En San Martín del Pedroso, a nivel lúdico apuestan este año por los bailes que el día 7 amenizará el DJ Segui y el día 8 la conocida orquesta "Cuarta Calle" de Asturias.

En Vega de Nuez el día 8 habrá misa y procesión por la mañana, folclore con "Aires de Aliste" de Pobladura por la tarde y disco móvil Segui por la noche. El día 9 a las 12.00 horas, por cortesía de José María Fernández, visionado del documental "Recuerdos de Vega" antes de poner fin a los festejos.

San Vitero acogerá por su parte el día 9 de noviembre la XII Día de Exaltación de la Capa Parda Alistana de Honras y Respeto con diversos actos lúdicos en el Recinto Ferial, desde donde tendrá lugar el desfile hasta la iglesia de San Víctor Braccarense.

Trabazos de Aliste será el protagonista en el tercer fin de semana con la celebración, el domingo 15 de noviembre, de la Feria de la Miel de la Provincia de Zamora y los premios Alveare 2025, donde presentarán sus productos los apicultores zamoranos, junto con las XIX Jornadas de Exaltación de las Castañas y Setas Alistanas.