Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: "La cuantía es desproporcionada"

La cuenta bancaria de un vecino de Puebla de Sanabria ha sido embargada por una multa de 3.044,89 euros, intereses incluidos, por una infracción contra la normativa de pesca.

El pescador, Luis Renedo Prieto, considera "desorbitada" la sanción y el bloqueo de su cuenta, donde cobraba una ayuda. Reconoce que cometió la infracción, pero incide en que la cuantía es "desproporcionada".

Luis dice que "leyes sin Justicia no son leyes, son dictadura" y comienza el relato de esa jornada de pesca negra. Los hechos se remontan al 6 de junio de 2024 cuando Luis pescaba a escasos metros de su casa, en la calle Gallinatos, en ese tramo del río Tera que ve todos los días desde su vivienda.

Salió de casa en un día hábil de la temporada con los aparejos de pesca y se quedó en la orilla, a pocos metros de su residencia en el primer pilar del puente de San Francisco. Toda su vida, como vecino ribereño, "he pescado en este río. Desde chiquitín". En ese momento –relata el pescador- llegaron los agentes.

De la primera inspección le denunciaron por el uso de un anzuelo de muerte en un tramo de pesca sin muerte. Luis Renedo se agarra a que la diferencia de anzuelos es mínima, "el arpón es un poco más grande", pero en su defensa afirma que su intención era soltar si picaba algún pez.

Licencia de pesca en vigor del vecino de Puebla que ha sido denunciado. / A. S.

Revisada la cesta de pesca, estaba vacía, no había ninguna captura. Cuando le solicitaron la licencia de pesca y su DNI, los tenía en casa. Justifica esa carencia de documentación a que estaba "a 30 segundos de distancia". Su licencia de pesca está en vigor por cinco años.

Por carecer de la documentación, otras dos multas, lo que elevó la cuantía a más de 2.000 euros. De su enfado, Renedo tiró las cartas de denuncia, no así las cartas de apremio y embargo que le llegaron este año de la Agencia Tributaria.

La cantidad era de 2.500 euros de principal pendiente y 500 euros de recargo de apremio. El importe total era de 3.000 euros por la sanción tramitada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente contra la Ley de Pesca.

Notificaciones

En esta primera notificación de apremio se aplicaba una reducción del recargo de apremio del 20% al 10% si ingresaba la totalidad de la cuantía principal. El pescador denunciado no presentó ningún tipo de recurso y como consecuencia del impago se abría la vía de embargo, como recogía la providencia de apremio.

La siguiente notificación fue la diligencia de embargo de las cuentas y depósitos, por importe de 3.044,89 euros, 3.000 euros de importe total, más 41,40 euros de intereses y 3,49 euros de costas. La fecha de la diligencia es del 25 de julio de 2025 sobre la cuenta en la entidad bancaria de la que es titular.

El importe embargado es la totalidad de lo que tenía, 1.226,98 euros. Luis sí guardó en este caso las dos cartas de Hacienda.

Aquejado de una enfermedad y con una ayuda para mayores de 52 años de 480 euros, este pescador mantiene que las sanciones "son desorbitadas". Pescadores y la Asociación de Pesca de Sanabria y Carballeda, asociación a la que pertenece Luis Renedo, respaldan las quejas por las sanciones económicas desproporcionadas.

Todavía hay un capítulo más de enfado porque, tras multarle, el agente le dijo "perdone usted por las molestias y siga usted pescando".