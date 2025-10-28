La Diputación finaliza las obras de la travesía de Villanueva de Valrojo

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, ha hecho acto de entrega de las obras de reparación de la travesía de Villanueva de Valrojo, afectadas por el tránsito de vehículos cargados de madera del incendio de la Culebra. El presidente estuvo acompañado del diputado de Obras Manuel Martín Pérez y de la presidenta de la Junta Administrativa, Belén Martín Vega. Estas obras se han retrasado a expensas de la ejecución de obras de canalización por parte del Ayuntamiento y “lógicamente queríamos ejecutar la travesía cuando esas tuberías estuviesen metidas y operativas para no romper dos veces”.

A lo largo de esta semana se ejecutarán las travesías de Castrelos y Castromil, en el Ayuntamiento de Hermisende, y un tramo de travesía en Lubián. De inmediato comenzará también de manera inmediata la reparación “del tramo de Villardeciervos hasta Sagallos, más la travesía de Sagallos. Ahí irá un tramo de carretera con aglomerado nuevo, más la propia travesía” para cerrar la reparación de todas las vías de la Diputación provincial afectadas por el tránsito de camiones cargados de madera de los incendios de 2022.

El tramo de El Puente de Sanabria (Galende) a Ilanes y San Román también estará en ejecución antes de finales de noviembre “y con eso concluimos el año y los compromisos que habíamos adquirido aquí”. La carretera de Cobreros a Santa Colomba de Sanabria está en estos momentos en la fase de depósito previo de expropiaciones, y la fecha posible de terminación “para el verano”.

El tramo ejecutado en el casco urbano es de 902 metros “le hemos echado una capa de rodadura de 4 centímetros”. Para ello “hemos utilizado 500 toneladas de aglomerado en caliente y hemos reparado previamente los blandones”. El Ayuntamiento completará la obra de servicios asociados “las arquetas que van a la travesía de abastecimiento y saneamiento, levantaras”.

El presidente de la Diputación entrega las obras de la travesía de Villanueva de Valrojo. / Araceli Saavedra

En el mismo acto el responsable de la Diputación hacía entrega de la renovación del alumbrado público, dentro del programa “Dux 5.000” donde se han sustituido 98 farolas, los cuadros eléctricos “lo que le va a suponer al Ayuntamiento un ahorro de un 62% en la factura eléctrica y en la potencia contratada”, como detalló Faúndez. De los 71.000 euros de licitación se adjudicó en 57.000 con una baja de 14.000 euros. Cuando finalicen las obras “se hará el reintegro al Ayuntamiento de la parte proporcional”.

La alcaldesa reconocía su satisfacción tanto en las obras de la carretera que “ha quedado muy bien”. Con las cuantías de la factura del alumbrado en la mano, la presidenta de la Junta Administrativa “estoy muy contenta, porque lo hemos mirado y se ahorra bastante dinero. Ahora estamos haciendo el resto de las obras”. Lo único que falta “es plantar la sierra” en palabras de Belén Martín.

El presidente de la Diputación observa los avances de la futura nave almacén en Villanueva de Valrojo. / Araceli Saavedra

La solución al mantenimiento de los caminos agrícolas asfaltados, como la “carretera” de Ferreras de Arriba a la Nacional 631 es limitar el tonelaje para preservar las vías que para los Ayuntamientos son un problema de mantenimiento, y que el presidente de la Diputación reconocía que no quiere asumir. La Diputación ha habilitado precisamente “7 millones de euros para reparar todos los caminos”. Faúndez señaló que se ha cumplido el compromiso de reparar “todas las carreteras de la provincia” que se completa con las pendientes de ejecutar en Sanabria.

Además de estas obras finalizadas en Villanueva está en marcha la construcción de una nave almacén subvencionada por la Diputación y la ampliación y reforma del parque infantil dentro de la convocatoria de renovación de parques infantiles y biosaludables en la provincia. “Actuaciones importantes que son para que los pueblos tengan los mejores servicios y que las personas que vivan en los pueblos, que es la preocupación de la Diputación, puedan tener la misma calidad de vida que las personas que vivan en otros sitios”.

El presidente de la Diputación durante la entrega de la nueva potabilizadora de Val de Santa María. / Araceli Saavedra

El presidente de la Diputación visitó además la potabilizadora construida en Val de Santa María, una pequeña pedanía del municipio de Otero de Bodas “de 34 habitantes durante todo el año y 200 habitantes en verano, donde en las analíticas de control se detectó manganeso”. Para solucionar provisionalmente el problema en el mes de agosto “se instaló una planta potabilizadora portátil”. El presidente acompañado del alcalde Adrián Quiroga visitaba la planta “en la que hemos invertido 48.000 euros para garantizar el agua en esta pequeña población” con una capacidad de 120.000 litros al día. “La Diputación está para dar servicios a los pueblos pequeños. No porque una localidad tenga 34 habitantes se va a ver privada de tener agua potable”.

Este modelo de planta instalado en más de 100 pueblos por la Diputación, está totalmente automatizada y facilita la gestión a los Ayuntamientos. Estas plantas se “han abaratado, no bajaban de 250.000 euros, somos más rápidos y más eficientes. Al digitalizarla y automatizarla llegan los avisos al móvil y viene la empresa de mantenimiento cuando tiene un problema”. El modelo ha suscitado el interés de otras Diputaciones e incluso en Nueva Zelanda. Sortea el problema de incremento de consumo en verano al multiplicarse la población. El presidente hacía la matización de que quien mantiene los servicios son “los 34 vecinos que viven todo el año”.