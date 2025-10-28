Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los "ataques" a cazadores: 20 en doce pueblos de Zamora y cuatro galgos robados

La Guardia Civil incrementará la vigilancia y la investigación avanza "a paso firme"

J. N.

I. Gómez

La Guardia Civil de Zamora ha contabilizado una veintena de hechos delictivos en doce pueblos de Tierra del Pan, Tierra de Campos y Alfoz de Toro, con el robo de cuatro galgos en dos localidades. Así lo ha apuntado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, confirmando la noticia publicada por LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA. Además de en Zamora, este pasado fin de se semana se han producido hechos de similares características en las provincias de Valladolid y Salamanca.

Se han producido robos y destrozos en vehículos de cazadores que estaban aparcados en el campo con rotura ventanillas de los coches.Y aunque no todos se han denunciado, se apunta a 20 hechos delictivos, con el robo de un teléfono móvil y documentación,.

"La Guardia Civcil incrementará dispositivos y la investigación ha progresado, avanzndo a paso firme" ha precisado Ángel Blanco. "Todo apunta a que los hechos están relacionados con el ámbito de los galgos, pero nada es descartable" ha indicado el subdelegado tras instar a los propietarios de vehículos a que denuncien los daños.

Como denunciaba en este diario David Pascual, delegado de la Federación de Caza de Castilla y León en la provincia, los vándalos habrían "ido por varias carreteras de la zona, rompiendo ventanas a todos los coches de cazadores que han visto". Sobre los posibles motivos para verse afectados por este tipo de actitudes violentas, Pascual tiene bastante claro que es "por el simple hecho de ser cazadores, porque no han hecho practicamente nada más allá de romper los cristales". El representante de los cazadores zamoranos asegura que incluso había vehículos en los que habían dejado carteras y otros objetos de valor, que no fueron sustraídos por los malhechores.

