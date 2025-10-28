Alerta entre los vecinos de Sanabria por la posible pérdida de una nueva frecuencia de AVE a Madrid

Los usuarios de AVE de Sanabria se han encontrado hoy con una desagradable sorpresa, apenas cinco meses después de que Renfe eliminase varias frecuencias entre la estación de AV Sanabria y Madrid (trenes que siguen circulando por Otero pero no paran): a partir del 15 de diciembre no se pueden comprar los billetes para el tren de las 18.04 horas con destino a Madrid. En la página web solo hay disponibles servicios de ida desde Otero a las 12.27 horas, 14.01 horas y 15.15 horas, por lo que los vecinos temen que pueda haber una nueva supresión de servicios.

La plataforma de usuarios "Viajeros Jodidos Estación Sanabria AV" ya se han pronunciado al respecto en un comunicado en el que acusan al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "castigar de nuevo a Sanabria y A Gudiña arrebatándoles otro tren" y le acusan de ser "insensible al clamor popular" y de persistir "en el ninguneo y desprecio a las reivindicaciones de las multitudinarias movilizaciones ciudadanas".

Además, la plataforma ha registrado un escrito en el Ministerio de Transportes en el que solicitan al ministro Puente una entrevista el día 7 de noviembre, cuando está previsto que asista a unas conferencias en Puebla de Sanabria.

Renfe desmiente la supresión

Desde la operadora ferroviaria pública desmienten que se haya suprimido el servicio y aseguran que los billetes para viajar por la tarde a partir del 15 de diciembre "saldrán a la venta en los próximos días". "Los billetes del mes de diciembre se están poniendo a la venta de forma paulatina en todo el corredor y se podrán adquirir dentro de poco", informan desde Renfe.

La compañía ya negó la pasada primavera la supresión de servicios en paradas intermedias de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia (como Sanabria y A Gudiña) anunciada por Abel Caballero, tras una reunión con Óscar Puente, para semanas más tarde hacer efectivo el anuncio del alcalde vigués.