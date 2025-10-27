Un río de Sanabria se tiñe de negro tras las lluvias por el arrastre de las cenizas de los incendios

Las lluvias de los últimos días han provocado el temido arrastre de cenizas procedentes de los incendios registrados en Sanabria el pasado verano y que han teñido de negro el río Bibei.

Vecinos de Porto no esconden su "tristeza y rabia" por un problema del que la Federación Coordinadora Rural de Zamora ya advirtió a finales de agosto y para el que exigió una rápida actuación, con el objetivo de minimizar el impacto del fuego en el Lago de Sanabria y en los cauces de ríos.

La Coordinadora Rural de Zamora remitió el 27 de agosto escritos a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y a las consejerías de Medio Ambiente y Presidencia de la Junta, en los que advertía de la "amenaza" que suponía "la quema de vastas extensiones de vegetación" y "la gran cantidad de cenizas y material orgánico carbonizado".

Además alertaba de que "con la llegada de las lluvias" existía un "riesgo muy alto" de que las cenizas fueran arrastradas por la escorrentía superficial y acabaran en el río Tera, "contaminando sus aguas antes de que desemboquen en el Lago de Sanabria".

Ante las "consecuencias catastróficas" que la "entrada masiva de cenizas tendría en el ecosistema del Lago de Sanabria y otros espacios acuáticos, en sus escritos la Federación exigía la adopción de medidas urgentes para minimizar su posible impacto.

Incluso, llegó a proponer como solución la implementación de sistemas de contención, como barreras anticenizas, para evitar el efecto arrastre y para limitar el perjuicio en un espacio natural de gran valor ecológico y turístico. En concreto, proponía colocar las citadas barreras en los "puntos estratégicos del cauce del río Tera, especialmente en el tramo final antes de su desembocadura en el Lago de Sanabria".

El tono negro de las cenizas en el río Bibei en Sanabria. / Cedida

La propuesta fue plasmada en los tres escritos enviados a finales de agosto, pero como confirmó el presidente de la Coordinadora Rural de Zamora, Chema Mezquita, tan solo ha respondido la CHD.

En su contestación, recibida a principios de octubre, la CHD aseguraba que técnicos de la entidad se encontraban trabajando en la zona y que, "en la medida de sus posibilidades", impulsaría medidas para minimizar riesgos.

En este punto, hay que recordar que la CHD ha llevado a cabo trabajos de restauración hidrológico-forestal, con el objetivo de favorecer la recuperación de la vegetación y para minimizar la posible llegada de sedimentos y cenizas al Lago de Sanabria. Los citados trabajos se centraron en la instalación de 820 metros biorrollos para contener sedimentos y cenizas en laderas y cunetas que desaguan hacia la Laguna de Peces.

A diferencia de la CHD, ni la consejería de Medio Ambiente ni la de Presidencia han respondido a los escritos remitidos por la Coordinadora Rural de Zamora, a pesar de que, como recordó Mezquita, "se requería una actuación urgente antes de las primeras lluvias".

Y precisamente, con las precipitaciones registradas en las últimas horas ha aflorado un problema que "era previsible".

Por último, Mezquita instó a las administraciones competentes a que "muevan recursos" y a "que dejen de observar y de valorar" porque, si no actúan con mayor celeridad, "a una tragedia como la de los incendios le seguirán otras".