El "paraíso" de longevidad está en Zamora: tres de los 111 vecinos de este pueblo son centenarios

Abejera de Tábara rezuma historia, la escrita con sangre, sudor y lágrimas, alegrías y sinsabores, por unas buenas gentes acostumbradas a luchar contra la adversidad, un paraíso terrenal de la longevidad donde dos de sus vecinas y uno de sus 111 vecinos superan ya la barrera de los cien años, tras respirar durante más de un siglo el aire puro entre las Sierras de Valer y de Sesnández.

El Ayuntamiento de Riofrío de Aliste, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Germán Matellán Fernández (que no pudo asistir al acto al estar en Francia), ha rendido un merecido y emotivo homenaje a los tres centenarios por su contribución a los aconteceres e historia de la comunidad y su progreso, acto en el que estuvieron presentes los concejales Ángel Andrés Fernández de Abejera, Casimiro Rodríguez Morán de Riofrío y Javier Lorenzo Fernández de Sarracín.

Son Albina, Avelino y María la enciclopedia viva de Abejera guardando en su memoria y en su corazón un mar y un rosario de buenos y malos momentos, que de todo hubo, hay y habrá en la vida, más si naciste durante el reinado de Alfonso XIII y pasaste por la Segunda República, para tener que sufrir la última etapa de la niñez y la adolescencia con la Guerra Civil entre 1936 y 1939. Tres familias, las suyas, ejemplares en trabajo, humanidad, sencillez y humildad en Abejera.

Sin embargo, uno de los momentos más trágicos que vivieron, ya siendo centenarios, llegó el 12 de agosto cuando el incendio de Puercas obligó a evacuar a los vecinos y a punto estuvo de quemar el pueblo en el que han vivido durante todas sus vidas. "Cuando naces en un pueblo, ese pueblo es parte imprescindible de tu vida y fue horrible solo pensar que se nos podía quemar Abejera".

Albina Ferreras Palacios, hija de Ángel y Petra, actualmente la "Abuela de Abejera", nació un ya muy lejano día 3 de septiembre de 1934 en la calle La Colada y allí pasó la infancia ayudando a la familia en lo que buenamente podía y compartiendo la escuela con las labores de pastora y vaquera. Con la adolescencia y la juventud llegó el amor. Se enamoró de Manuel Andrés Casas, hijo de Toribio y María, un mozo del pueblo con el que se casó en la iglesia de la Virgen de la Natividad, familia de la que nació un hijo, Angelito, actual alcalde pedáneo del pueblo.

Albina Ferreras Palacios, posa con su hijo Angelito en el homenaje. / Ch. S.

Fue Albina una de las muchas mujeres de Abejera, Riofrío y Valer que participó en la construcción de la línea del ferrocarril de Zamora a La Coruña puesta en marcha el 24 de septiembre de 1952 con un recorrido de 107 kilómetros y 845 metros, con seis estaciones en la zona: Carbajales de Alba, Losacio-San Martín), Abejera de Tábara, Sarracín, La Torre y San Pedro de la Herrerías.

María Casas Fernández nació en la calle Honda, en el seno de la familia formada por Agapita y Lucas, el día 13 de octubre de 1924 por lo que acaba de rebasar la barrera de los 101 años. Contrajo matrimonio con Serafín Villar Casas (hijo de Mateo y Gregoria), teniendo un hijo, José, y dos hijas, Delfina y Antolina. Mientras ella se dedicada a la agricultura y la ganadería, él era un artesano en estado puro, que lo mismo arreglaba un candil que una caldera o un pote que le ponía unos canalones para el agua de los tejados.

Avelino Andrés Martín, hijo de Miguel y Lucía, es el más joven de los tres centenarios, pues nació en la calle "La Cañada" el 6 de marzo de 1925. Se casó con Almudena Ratón Julián (hija de Pedro y Baltasara), dedicándose a la agricultura y a la ganadería, siendo el único de los tres centenarios que emigró, aunque solo fuera temporalmente.

"Cuando terminábamos la sementera y había mucho vagar (tiempo libre) solíamos marchar a trabajar a Mondragón en el País Vasco en diciembre, enero y febrero que en el los pueblos no había tareas agrícolas". Tuvieron dos hijos varones, Pedro y José Luis.

Autoridades entregan una placa conmemorativa a Avelino Andrés Martín. / Ch. S.

Fueron ellos unos niños de la guerra a los que tocó afrontar una adolescencia y una juventud marcadas por una trágica y desoladora posguerra con unos pueblos superpoblados "donde éramos muchos y había poco para comer; se racionaba hasta la leña para la lumbre", unas familias agrícolas y ganaderas muy humildes que trabajaron sin descanso para que nada faltase en sus hogares. "Hambre no pasamos, pero sí fue muy dura la vida y sufrimos mucho".

Hoy ya con más de un siglo de aconteceres, los tres abuelos centenarios recuerdan como plantaron cara a la adversidad, formaron sus propias familias y salieron adelante aún con tiempo, que un siglo son muchos años, para poder conocer la Democracia y los reinados de Juan Carlos I y Felipe VI.

Nacieron Albina, María y Avelino en una de las épocas más históricas para Abejera, coincidiendo la compra oficial de "El Casal" en la Sierra de la Culebra. Una vez hecho el pago, dejó al pueblo casi solo con mujeres pues muchos de los maridos tuvieron que emigrar a Cuba para poder hacer frente al pago de sus 1.250 pesetas cada uno, pues el montante total de 77.500 pesetas se repartió entre las 62 familias que compraron las 62 partes (quiñones). Toda una fortuna para aquella época que obligó a los hombres a marcharse a trabajar varios años a la isla del Caribe en América.