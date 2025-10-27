Un municipio de Zamora convoca una "consulta popular" para decidir el futuro de su única ermita

El Ayuntamiento de Venialbo convocará una "consulta popular" para recabar apoyos y conocer la opinión de los vecinos sobre la ermita de la Veracruz en la que, a pesar de su progresivo deterioro, no puede invertir recursos públicos mientras la titularidad de la propiedad la mantenga el Obispado de Zamora.

La decisión de celebrar esta "consulta popular" es un paso más en la "lucha" de Venialbo porque la titularidad del templo revierta en el pueblo, lo que permitiría al Ayuntamiento poder acometer su rehabilitación y solicitar ayudas para ejecutar las mejoras que precisa.

El alcalde, Jesús Vara, explicó que las pretensiones del pueblo se han visto truncadas por la "oposición" del párroco al principio de acuerdo alcanzado con el Obispado sobre la transmisión gratuita de la titularidad de la ermita, operación que permitiría "sacar una espina clavada" en el corazón de los vecinos.

Esquina de la ermita restaurada contra la que impactó un camión. | / Cedida

En este punto, Vara recordó que el Ayuntamiento aprobó en un pleno extraordinario y urgente aceptar la cesión de la ermita y adquirir la casa parroquial, deshabitada desde hace años y que también es propiedad del Obispado, por su valor catastral, es decir, 11.000 euros, inversión que se ejecutaría con cargo al presupuesto del próximo ejercicio.

Durante la sesión plenaria, la Corporación Municipal valoró que la ermita y el terreno adyacente (cementerio) "constituye un elemento emblemático para los vecinos de Venialbo", por lo que la cesión de la titularidad por parte del Obispado supone "una apuesta por preservar el patrimonio histórico y su valor emocional y artístico".

En relación a los "elementos de culto" que se conservan en el interior de la ermita, el principio de acuerdo detallaba que el Obispado conservaría su propiedad, cediendo gratuitamente el uso al Ayuntamiento por un determinado periodo de tiempo por concretar en una negociación posterior.

De vivienda a centro social

Con el acuerdo adoptado por el pleno, el Ayuntamiento también asumía el compromiso exigido por el Obispado de "respetar el uso del inmueble", es decir, el culto religioso. Durante la sesión plenaria, el Ayuntamiento también aprobó la adquisición de la casa destinada a vivienda del párroco para su conversión en un centro público con salas polivalentes, en las que se podrían desarrollar actividades relacionadas con la cultura, el turismo o el servicio social.

A la hora de adoptar la decisión de adquirir el inmueble, el Ayuntamiento valoró que se encuentra muy próximo a la plaza del Caño o de los Negrillos, así como a la Plaza Mayor, enclaves que concentran una gran actividad social y cultural.

Además, en el marco de su apuesta por "dinamizar la vida" de la localidad mediante la celebración de actividades de ocio, sociales y culturales, el Ayuntamiento consideró que la deshabitada casa del párroco podría ser utilizada como "apoyo" a los vecinos que "requieran recursos adicionales", para lo que el inmueble "resulta especialmente idóneo".

Interior del pequeño templo, en el que se aprecian las grietas y el deterioro. / Cedida

El acuerdo adoptado por el pleno fue trasladado al Obispado, pero la disconformidad manifestada por el párroco en un escrito, como explicó el alcalde, truncó las pretensiones del pueblo. Ante este revés inesperado, el Ayuntamiento ha decidido plantear una "consulta popular" y recoger firmas entre los vecinos para intentar reconducir la situación y que la ermita pase a ser de titularidad municipal porque, como precisó Vara, requiere una intervención en su interior para frenar su deterioro, aunque también es preciso retirar la maleza y las hierbas que se acumulan en su entorno.

Por otra parte, el alcalde recordó que desde hace años en la ermita no se celebra ningún acto ni está abierta al culto y que, por los daños que presenta en su interior, se ha optado por trasladar la imagen del Cristo de la Veracruz a la iglesia de Venialbo.

En este punto, subrayó que la cofradía del Cristo de la Veracruz celebraba a lo largo del año diferentes actos en la ermita, aunque también se encargaba de su limpieza y de adornar con flores la venerada imagen.

Hierba y maleza acumulada en el entorno de la ermita. / Cedida

En opinión del alcalde, la cesión "al pueblo" de la titularidad del templo podría contribuir a reactivar la cofradía y a preservar la profunda devoción que los vecinos profesan a la imagen del Cristo. Además, Venialbo pretende recuperar la titularidad de la ermita para que "no siga el mismo camino" que las de San Benito y San Silvestre, ya desaparecidas.

Vecinos de Venialbo denunciaron el pasado mes de marzo el "abandono" de la pequeña ermita después de que un camión chocara contra su fachada, provocando daños en las piedras de una esquina del edificio y en el tejado.

Los desperfectos provocados por el vehículo fueron reparados, pero el Ayuntamiento se ha propuesto ahora preservar la ermita, que representa un valioso "patrimonio sentimental" para los vecinos, objetivo que solo podrá materializarse si el Obispado de Zamora finalmente aprueba su cesión.