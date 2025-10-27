Cazadores de Zamora denuncian numerosos robos y ataques a sus vehículos en varios pueblos del campo zamorano

Todo apuntaba a que sería una mañana normal para los cazadores de Zamora. Después de varios días de lluvias continuadas y un frío estremecedor a primera hora de la mañana, el domingo llegaba soleado y sin una sola gota. Unas condiciones perfectas para recorrer distintos parajes de la provincia en plena temporada de caza. Sin embargo, la tranquilidad se vio rápidamente alterada cuando los tiradores regresaron a sus vehículos y se encontraron una estampa nada deseable. Desde guanteras desordenadas hasta cristales y lunas rotas, la vandalización de sus coches les dejó el peor sabor de boca para concluir la semana.

Según denuncia David Pascual, delegado de la Federación de Caza de Castilla y León en la provincia, los vándalos habrían "ido por varias carreteras de la zona, rompiendo ventanas a todos los coches de cazadores que han visto". Sobre los posibles motivos para verse afectados por este tipo de actitudes violentas, Pascual tiene bastante claro que es "por el simple hecho de ser cazadores, porque no han hecho practicamente nada más allá de romper los cristales". El representante de los cazadores zamoranos asegura que incluso había vehículos en los que habían dejado carteras y otros objetos de valor, que no fueron sustraídos por los malhechores.

Aunque es complicado saber con precisión la ruta que tomaron los presuntos delincuentes, sus fechorías se repartieron por las comarcas más orientales de Zamora como son Tierra del Pan, Tierra de Campos y el Alfoz de Toro. Según ha podido confirmar el propio David Pascual, ha recibido avisos de compañeros desde Molacillos, Pozoantiguo, Pinilla de Toro, Revellinos, San Agustín del Pozo, Villalobos, Villar de Fallaves y Villanueva del Campo. Siguiendo las carreteras que conectan estos municipios de la manera más efectiva y rápida posible, se trataría de un desplazamiento de alrededor de 140 kilómetros, que se podría realizar en unas 3 horas contando las paradas para vandalizar los vehículos.

"Un blanco fácil"

Los cazadores aseguran que no pueden confirmar aún si estos destrozos han sido realizados por el mismo grupo de personas o cada comarca tiene sus propios agresores. Aun así, lo que sí tienen claro es que "son zonas en las que ha pasado algún otro año" y que se trata de episodios que ocurren solamente "en señal de protesta" por la actividad que realizan en los parajes de la provincia. Unas labores cinegéticas que, según explica el representante de la Federación de Caza de Castilla y León en la provincia, "solamente hacemos lo que nos permiten las regulaciones... Nos ponen unas normas y nosotros las cumplimos".

Según relatan en su protesta los propios cazadores, fueron solamente sus vehículos los que resultaron dañados en este 'viaje de destrozos', pues en las inmediaciones de sus zonas de caza no había ningún otro vehículo dañado, ya fuera de paseantes o de los dueños de explotaciones agro-ganaderas. En este sentido, David Pascual reconoce que son "un blanco fácil, porque los cazadores somos muy típicos para estas cosas". Según explicaba en una conversación telefónica a LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA, su identificación es tan sencilla como "ver un todoterreno y mirar que en los asientos haya collares de perros, fundas de escopeta o utensilios de caza que dejamos ahí".

Robos de galgos

Los intentos de amedrentar a los cazadores no se quedan ahí, puesto que también han existido en los últimos tiempos varios episodios en los que se han sustraído galgos. Esta vez, sin embargo, "no se han quedado ahí, sino que ahora se dedican a rompernos los coches", según explica uno de los cazadores de Tierra de Campos. Asimismo, pone en el punto de mira a los cazadores furtivos, que han iniciado su batalla particular con la consigna de que "si no pueden cazar ellos, nosotros tampoco". Por todo ello, se ha personado este lunes para denunciar los hechos ante la Guardia Civil, porque "aunque el valor de las pocas cosas que se llevaron es ínfimo, tenemos una impotencia tremenda" tras lo ocurrido.

El principal motivo para sospechar de los furtivos son los episodios de robos de galgos que han vivido en el pasado. Por todo ello, sabedor de los problemas que existen en toda Zamora por la escasez de patrullas de la Guardia Civil, pide en nombre propio y de sus compañeros una mayor labor preventiva por parte de la Subdelegación del Gobierno. En sus propias palabras, "esta gente se atiene de hacer estas cosas en cuanto ven una patrulla, pero la propia Guardia Civil nos dice que no tienen gente". Pese a no haber recibido amenazas directas, la sensación es de "impotencia y miedo porque un día nos puedan agredir si nos enfrentamos a ellos".