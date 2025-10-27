La campaña por la dotación de enfermeras para los centros educativos llega a Sanabria

La Central Sindical Independiente de Funcionarios, CSIF, de Zamora trasladaba este lunes al mercado de El Puente de Sanabria la campaña de recogida de firmas para dotar de enfermeras a los centros escolares de la región.

“Es una iniciativa para que implanten la figura de Enfermería Escolar para los centros docentes, que puede ser itinerante en función de las necesidades, y que los alumnos reciban atención”.

Responsables del sindicato informan a los vecinos sobre la campaña de recogida de firmas. / A. Saavedra

Carlos Carrascal, maestro y una de las personas de CSIF que ha informado de la campaña señaló que “son las típicas enfermedades que nos encontramos en los centros educativos y los docentes no estamos formados. Muchas veces hemos tenido padres que han pedido reducción de jornada para venir a dar la medicación a sus hijos porque sí algún docente administra la medicación es bajo su responsabilidad y es un problema”.

Es una iniciativa para respaldar una Ley de Enfermería Escolar y su implantación desde la Junta de Castilla y León cuando se consigan las firmas necesarias.

Carlos Carrascal precisó en “otras comunidades ya está implantada esta figura”. La iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo de Enfermería y la confederación de AMPAs (Confapacal)