La campaña por la dotación de enfermeras para los centros educativos llega a Sanabria
Representantes del sindicato CSIF recogen firmas de apoyo para la Ley de Enfermería Escolar en el mercado de El Puente
La Central Sindical Independiente de Funcionarios, CSIF, de Zamora trasladaba este lunes al mercado de El Puente de Sanabria la campaña de recogida de firmas para dotar de enfermeras a los centros escolares de la región.
“Es una iniciativa para que implanten la figura de Enfermería Escolar para los centros docentes, que puede ser itinerante en función de las necesidades, y que los alumnos reciban atención”.
Carlos Carrascal, maestro y una de las personas de CSIF que ha informado de la campaña señaló que “son las típicas enfermedades que nos encontramos en los centros educativos y los docentes no estamos formados. Muchas veces hemos tenido padres que han pedido reducción de jornada para venir a dar la medicación a sus hijos porque sí algún docente administra la medicación es bajo su responsabilidad y es un problema”.
Es una iniciativa para respaldar una Ley de Enfermería Escolar y su implantación desde la Junta de Castilla y León cuando se consigan las firmas necesarias.
Carlos Carrascal precisó en “otras comunidades ya está implantada esta figura”. La iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo de Enfermería y la confederación de AMPAs (Confapacal)
