¿El arrastre de cenizas de los incendios afecta a la potabilidad del agua en Sanabria?

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha asegurado que se han adoptado “medidas de urgencia” para intentar evitar que las cenizas de los incendios registrados en verano lleguen hasta el Lago de Sanabria y cauces de los ríos.

De esta manera, Prada ha respondido a las quejas de vecinos y de la Federación Coordinadora Rural de Zamora, después de que las cenizas hayan teñido de negro el río Bibei. No obstante, precisó que el servicio territorial de Sanidad ha confirmado este mismo lunes que “no hay ningún peligro” para que el agua sea consumida por los vecinos, ya que la captación “está más arriba” del cauce del río Bibei en el que se han detectado las cenizas.

Destacó el delegado territorial de la Junta que el arrastre de cenizas, al final “es inevitable”, aunque reiteró que “se están tomando medidas de urgencia” en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Duero.

En este punto, recordó que ya se han aplicado medidas en la Laguna de Peces, paraje en cuyas laderas se había detectado una mayor “afección” de cenizas y con el objetivo de que el arrastre sea el menor posible.

Por otra parte, Prada remarcó que la consejería de Medio Ambiente de la Junta también está desarrollando un "programa" de actuaciones para que en lugares tan emblemáticos como el Lago de Sanabria, no se produzcan vertidos de cenizas y, si se registran, tengan la menor incidencia posible.

En conclusión, el delegado territorial de la Junta reiteró que “se está trabajando de forma urgente y se seguirá trabajando desde la consejería de Medio Ambiente” para minimizar daños, a la vez que anunció que, en los próximos días, se anunciarán nuevas medidas para preservar un entorno natural de alto valor ecológico como el Lago de Sanabria y los ríos de la zona.