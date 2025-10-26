Zamora estará representada en las próximas Fallas de Valencia con el tradicional bordado de Carbajales de Alba

España tiene muchas fiestas conocidas a nivel internacional. Desde los Sanfermines pamploneses hasta la Feria de Abril sevillana, pasando por la costa levantina y sus tradicionales Fallas de Valencia. Huelga decir que, casi sin miedo al equívoco, en cada una de estas celebraciones se podrán ver a algún zamorano o descendiente de diferentes pueblos de la provincia. Lo que no es tan habitual es que Zamora esté representada de manera directa en alguno de estos eventos. Y eso ocurrirá el próximo mes de marzo, cuando un pequeño trozo de esta tierra se podrá ver en la principal fiesta valenciana.

Para quien no tenga tantos conocimientos sobre las Fallas de Valencia, existe en esta fiesta una 'Fallera Mayor' y una 'Fallera Mayor infantil', que están acompañadas de su séquito personal. Pero este honor y privilegio no queda solamente ahí, sino que cada una de las comisiones falleras cuenta con su propia representante. Como si de una peña de las Ferias y Fiestas de San Pedro se tratara, cada una de estas agrupaciones elige cada año a la mujer que luzca con orgullo los tradicionales trajes en los días previos y en la propia festividad de San José. Unos trajes que tienen orígenes centenarios y un arduo trabajo de confección detrás.

Si ttrasladásemos ese tipo de prendas hasta la cultura zamorana, el traje de Carbajales de Alba podría ser lo más parecido que tiene Zamora en su vestuario. Y si por algo se reconoce, tanto a nivel provincial como internacional, esta indumentaria es por su bordado tradicional. Un diseño que estará representado en las próximas Fallas de Valencia de la mano de la 'Falla Plaza Vicent Marqués', cuya representante será Estela Molina Bonet. Esta joven valenciana, que fue elegida este mismo domingo, incluirá en su vestimenta unas peinetas doradas que se inspiran en el tradicional bordado carbajalino.

Museo del Traje Carbajalino

El bordado carbajalino, con toda su historia y elaboración, se puede conocer en el Museo del Traje Carbajalino que existe en la localidad albarina. Un recinto que, tras muchas décadas de trabajo y una remodelación completa, se reabrió hace ya más de 10 años. Situado nada más entrar en Carbajales de Alba por la carretera que une a este municipio con Zamora capital, es visitable en horario vespertino de martes a viernes (16:00 a 20:00), mientras que los domingos se puede acceder por la mañana (11:00 a 13:00). En todos los casos, es necesario concertar las visitas con anterioridad por vía telefónica (618811468 - 980585104 - 677506142).