Zamora se cuela entre los destinos de un 'influencer' gastronómico gracias a un restaurante de Sanabria

Que Zamora sea conocida fuera de las fronteras provinciales por su variada y rica gastronomía no es una sorpresa. Aplaudidos en distintos puntos de la geografía nacional y también en el extranjero, los platos que se pueden degustar en los rincones del noroeste peninsular están a otro nivel. Por esa misma razón, no es de extrañar que -de tanto en cuanto- los 'influencers' más conocidos del mundo gastronómico se dejen caer por alguno de los establecimientos hosteleros de Zamora, como ha sido el caso en los últimos días de 'Cocituber' y su escapadita inesperada hasta la comarca de Sanabria.

Este 'influencer', que se encuentra ahora mismo cursando un máster de Periodismo Gastronómico en el prestigioso Basque Culinary Center, cuenta con 521.000 seguidores en Instagram y otros 445.000 'followers' en su cuenta de TikTok, lo convierte sus canales de difusión en un amplísimo escaparate para cualquiera que aparezca en uno de sus vídeos. Unos datos que además se refrendan en el caso concreto de la reciente publicación grabada en Zamora, que acumula cerca de 140.000 visualizaciones en la red social china. En cuanto a los 'likes', rondan los 5.000 en ambas plataformas, dando muestra del buen ojo de sus seguidores.

Al comienzo de su vídeo, 'Cocituber' explica que "este restaurante ha quedado como 4º mejor asador de Castilla y León", lo que ya da pistas del buen nivel culinario que le espera. El menú que degustó en su visita a Sanabria constaba de una tabla de embutidos -con una cecina "espectácular"-, habones de Sanabria con chorizo, una ensalada y un cuarto de lechazo. En el caso del plato principal, asegura que es "uno de los mejores" mientras disfruta de todas las piezas y de su caldito. En resumen, esta parada zamorana es una muesca más a su viaje en el que está "recorriendo España buscando los mejores restaurantes del país".

Asador Montelueño

Al final del vídeo, sabedor de la expectación que puede generar el vídeo, revela que se trata del Asador Montelueño, ubicado en la N-525 a muy pocos kilómetros de Puebla de Sanabria en dirección Galicia. Tanto en Instagram como en TikTok, sus seguidores quedaron maravillados por la oferta culinaria que se encontró en este rincón de la provincia, remarcando que "en Zamora no comes mal en ningún sitio" o apuntando que "se come genial y además son gente encantadora". Unas impresiones que no distan mucho de la valoración recibida en las reseñas de Google, donde se queda a 'solo' cuatro décimas de conseguir las 5 estrellas de valoración.