"Territorio Joven", el nuevo proyecto que impulsará el emprendimiento en Arribes del Duero

Dar a conocer el territorio de Arribes del Duero a niños y jóvenes que en él residen y poner en valor el emprendimiento como medio de vida en Arribes son los objetivos del proyecto Territorio Joven, presentado en Lumbrales (Salamanca) por la Asociación de Turismo Arribes del Duero. Un proyecto, financiado por la iniciativa Solidarios Tragsa.

El trabajo se centra en los niños y niñas de las escuelas del territorio y en los jóvenes de los Institutos de Enseñanza Secundaria. En concreto el programa incluye por un lado, excursiones de escolares entre municipios de diferentes zonas de Arribes para facilitar conocer otros parajes del entorno incluyendo la visita a un proyecto de emprendimiento.

Por otro lado, se realizarán en los institutos charlas inspiradoras en las que se trabajará tanto la resolución de retos locales con los alumnos y una persona joven emprendedora de la zona participará contando su experiencia e historia como emprendedor y poniendo en valor que Arribes tiene oportunidades.

Un momento de la presentación del proyecto. / Cedida

Las empresas que visitarán los alumnos son la cooperativa de cerezas y El horno de las Arribes (Mieza de la Ribera), Embutidos Herrero (Lumbrales), Ganadería de Luis Ángel (San Felices de los Gallegos), Mermeladería Oh Saúco (Fornillos de Fermoselle) y Museo del aceite (Fermoselle). En los institutos participarán los emprendedores de Joyería Ramos (Vitigudino), Vitalu Fisioterapia (Lumbrales) y Mermeladería Oh Saúco (Fornillos de Fermoselle).

La Asociación de Turismo Arribes del Duero está compuesta por más de 60 socios que representan Ayuntamientos, asociaciones y empresas de todo el Parque Natural y alrededores, tanto de la parte salmantina como zamorana.

Esta asociación trabaja la creación del destino turístico Arribes del Duero, y entre sus quehaceres busca fomentar el arraigo y el orgullo de los que residen en la zona.