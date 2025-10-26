Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanabria revaloriza sus recursos micológicos con una salida al campo y un taller de clasificación de especies

Alrededor de 40 personas participan en la segunda jornada de la Escuela Micológica de Ungilde programada para el otoño por el Ayuntamiento de Puebla

Participantes en la segunda jornada micológica disfrutan de la salida al campo.

Participantes en la segunda jornada micológica disfrutan de la salida al campo. / Cedida

M. J. Cachazo

Alrededor de 40 personas han participado en la segunda jornada micológica programada para el otoño por el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, a través de su Escuela Micológica de Ungilde, y en la que ha colaborado el Patronato de Turismo de la Diputación.

Las lluvias registradas en los últimos días favorecieron el desarrollo de la jornada, durante la que los participantes recorrieron los montes de Robledo y recogieron diversos ejemplares de hongos.

En la zona de robledal, los aficionados recolectaron amanitas, algún boletus, “cucurril” y diversas “setas de palos” que son hongos que saprofitan la madera y que suelen ser los más interesantes desde el punto de vista de la investigación y aplicaciones farmacológicas.

Tras la salida al campo, la jornada prosiguió en las instalaciones de la Escuela Micológica, en la que los participantes disfrutaron de un taller de clasificación de las especies encontradas, al que también asistió la concejala de Cultura y Turismo, Luisa Velasco.

En la jornada participó el presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología y miembro del Comité Científico de la Cátedra de Micología de la UVA, Aurelio García Blanco, quien impartió una conferencia.

En concreto, el micólogo invitado compartió con los participantes algunos de los aspectos del denominado "Reino Fungi" y desgranó las diversas interacciones entre los hongos y sus árboles huéspedes. .

Al margen de participar en la jornada, el micólogo vallisoletano, donó a la biblioteca de la escuela, diversos volúmenes de setas que son difíciles de encontrar.

TEMAS

