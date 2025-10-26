Sanabria abre el "grifo" de la solidaridad con los pueblos afectados por los incendios

La chopera del río Tera en Puebla de Sanabria se ha convertido este domingo en el punto de encuentro de las personas que quisieron colaborar en una iniciativa solidaria con las localidades de la comarca afectadas por los incendios forestales del pasado verano.

La respuesta ciudadana estuvo a la altura de la convocatoria del «grifo» solidario «Un cañón por el Cañón», un evento que fue amenizado con música.

Los asistentes al evento compartieron el vermú solidario, una iniciativa promovida por el establecimiento «Caparrota».

En un ambiente de hermandad, los participantes disfrutaron del refrigerio y el tapeo de la mañana y de las actuaciones ofrecidas por la agrupación musical de gaitas y tambores de Sanabria «Atrapallada» y por los grupos «Red Pontiac» y «Bleiz».

Las asociaciones de Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda y Ribadelago serán las beneficiarias de la colecta. A lo largo de la jornada fue sorteada una cesta entre los participantes.