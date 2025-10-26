Despliegue de la red 5G en siete pueblos de Zamora para mejorar su conectividad

Telefónica ha puesto en marcha a lo largo de las últimas semanas siete nuevos nodos 5G en banda de 700 MHz en varios municipios de la provincia.

En concreto, los pueblos del medio rural zamorano que se beneficiarán de la entrada en funcionamiento de los nuevos nodos 5G son Perilla de Castro, Villalube, Gallegos del Río, Morales del Vino, San Miguel del Valle, Cotanes del Monte y Luelmo.

La puesta en marcha de los nuevos nodos se enmarca en el objetivo de la compañía de telecomunicaciones de seguir ampliando la cobertura 5G a lo largo y ancho de la provincia de Zamora.

Responsables de la compañía recordaron que, una vez cubiertos los principales núcleos de población de la provincia, Telefónica ha extendido su red 5G de 700 Mhz a municipios más pequeños, ya que ninguno de ellos supera los 500 habitantes, salvo Morales del Vino, en el que por su mayor población la cobertura se refuerza con un nodo más.

Por otra parte, la compañía ha desplegado de forma complementaria la red 5G de 3.500 MHz en la provincia de Zamora, llegando, además de a la capital, a diversos municipios como Benavente, Casaseca de las Chanas, Fresno de Sayago, Malva, Morales del Vino, Peque, Perilla de Castro, El Piñero, Rabanales, San Miguel del Valle, Toro, Torres del Carrizal y Villar del Rey, entre otros.

Colaboración

Telefónica es el operador líder en el despliegue 5G en Zamora y en la actualidad, gracias a la colaboración público privada, trabaja en la implantación en la provincia del Plan Único 5G Rural, impulsado por el Ministerio de Transformación Digital.

Por otra parte, responsables de la compañía destacaron que el 5G de 700 MHZ y el de 3.500 MHz son tecnologías complementarias. La banda de 700 ofrece una cobertura más amplia y penetra mejor en interiores, lo que resulta fundamental para el despliegue en zonas rurales. Por su parte, la cobertura de 3.500 MHz proporciona mayor capacidad y es utilizada para aplicaciones que demandan más ancho de banda.

La combinación de ambas frecuencias permitirá a Telefónica ofrecer una experiencia 5G más completa, combinando la capacidad de cobertura en toda la geografía y la necesaria en puntos de mayor concentración.