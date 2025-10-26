Alcañices pide la creación de una Base Helitransportada en Vivinera para intervenir en incendios

El Ayuntamiento de Alcañices, cuya Corporación Municipal preside el alcalde David Carrión Gallardo, ha solicitado a la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la puesta en marcha de una cuadrilla helitransportada ELIF (Equipos de Lucha Integral Contra Incendios Forestales) para la Base Aérea de Vivinera, como epicentro y lugar estratégico de "La Raya" de España (comarca de Aliste) y Portugal (Tras os Montes y Alto Douro), que garantizaría una actuación inmediata en incendios forestales, tanto a un lado como al otro de la frontera.

Hay que tener en cuenta que los vientos procedentes del oeste suelen dirigir los incendios forestales hacia tierras alistanas. De hecho, cuatro de sus municipios, Figueruela de Arriba, Trabazos, Alcañices y Fonfría, ya han sufrido en varias ocasiones los efectos de los fuegos procedentes de Portugal.

Turnos rotatorios

La creación de una Base Helitransportada en Vivinera traería consigo la integración en ella de tres cuadrillas que operarían en turnos rotatorios a lo largo del periodo de peligro alto de incendios, que se extiende aproximadamente y como poco durante los cuatro meses del verano, con un técnico (responsable directo del grupo en el terreno) y 7 peones forestales (personal de intervención directa en incendios y en trabajos preventivos) cada una. Supondría un total de 24 personas, 3 técnicos y 21 peones, distribuidos en los diferentes turnos.

El alcalde David Carrión Gallardo ha transmitido con carácter oficial al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones Fernández, que "en el sentido positivo, ya contamos con la estructura física necesaria, ya que la base de Vivinera cuenta prácticamente con toda la infraestructura necesaria para la implantación de una ELIF, base que, por otro lado, apenas tiene uso en relación a la inversión que en ella se hizo. Es por todo ello, que consideramos que ha llegado el momento de dar un salto cualitativo e instaurar en Vivinera una de las bases ELIF previstas en el futuro más cercano".

El alcalde también incide en "los beneficios que esta propuesta traería para la zona, tanto en la prevención y extinción de incendios, como ayudando a asentar población en el medio rural".

Pueblo de Vivinera, en el que está la base, y al fondo Portugal. / Ch. S.

En los últimos días la Junta de Castilla y León ha dado a conocer que se van a crear cuatro nuevas bases ELIF a lo largo de 2027 y 10 hasta el año 2029. Por este motivo, Carrión ha recordado al consejero que "como usted sabe, vivimos en una zona acechada año tras año por los grandes incendios, una zona transfronteriza, con poca población, y que ha sido, por desgracia, el epicentro en los últimos tiempos de los grandes incendios de la comunidad de Castilla y León".

El personal técnico y de supervisión contaría con un agente medioambiental de turno encargado de la supervisión de la actividad, la coordinación con el resto de medios del operativo y la comunicación con el Puesto de Mando Avanzado. Este puesto implicaría la participación de tres agentes a lo largo de la campaña en la comarca forestal de Aliste.

El personal de medios aéreos incluiría un piloto y un copiloto asignados a la aeronave de la base, un mecánico responsable del mantenimiento diario y revisiones del helicóptero y un asistente de limpieza y apoyo logístico en tierra. En total, la base contaría con al menos cuatro personas especializadas en la operativa aérea.

Profesionales

En conclusión, la base reuniría de forma directa a 30 profesionales durante la época de máximo riesgo de incendios pertenecientes a diferentes categorías laborales y con funciones muy diversas, desde personal operativo de intervención a técnicos, agentes, pilotos y personal de apoyo logístico.

Además del número hay que destacar que el trabajo diario en una base de este tipo implica una convivencia prolongada, rotación constante de personal y una dinámica de funcionamiento muy particular, en la que se mezclan perfiles profesionales distintos bajo un mismo objetivo común.

En este contexto la Base ELIF de Vivinera generaría una estructura interna compleja y altamente independiente que representa fielmente la realidad del sector y la magnitud de los recursos humanos necesarios para sostener el operativo contra incendios en Castilla y León.

Construcción

La Base Aérea de "El Torril" ("Sur de la Culebra") de Vivinera fue construida a principios del siglo XX, siendo alcalde de Alcañices Tomás Carrión Carrión, aunque luego nunca llegaría a ser utilizada como tal. Situada dentro del Monte de Utilidad Pública "La Majada", cerca de la carretera Nacional 122, en la actualidad cuenta con una pista asfaltada de unos 1.200 metros de larga (de ellos 750 pavimentados y 450 de tierra) por 30 metros de ancha con lo cual puede ser lugar de despegue o aterrizaje tanto de aviones como de helicópteros.

Además, cuenta con suministro eléctrico y una toma de agua (pozo de sondeo y aljibe de 80.000 litros) con una bomba potente para el abastecimiento y carga de equipos terrestres (autobombas) y aéreos (aviones). Dispone de un edificio (vivienda) y una nave garaje.

La comarca forestal de Aliste es una de las más extensas de la provincia de Zamora y una de las más ricas en biodiversidad, con una superficie geográfica de 114.402 hectáreas y 89 Montes de Utilidad Pública donde abundan las arboledas con especies autóctonas como los fresnos, encinas y robles, así como las alóctonas, pinos, que convierten su ecosistema en uno de las más variados y a la vez ricos en flora y fauna de toda España. Cuenta con un equipo humano de 9 agentes.

La "inmediatez es primordial a la hora frenar los incendios antes de que se descontrolen como paso este año con el de Puercas y no cabe lugar a dudas que una Base Helitransportada en Vivinera sería vital para salvaguardar los pueblos" aseveran alistanos y trasmontanos, conscientes del grave problema que suponen los fuegos para "La Raya" de España y Portugal.