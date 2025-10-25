Torregamones apuesta por el turismo gastronómico y el emprendimiento en Sayago

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha visitado "Quinta Mallada", un nuevo proyecto turístico y gastronómico en Torregamones, que apuesta por el arraigo y el emprendimiento en Sayago.

Acompañado por el diputado del Parque de Maquinaria y representante provincial por la comarca de Sayago, José Ignacio Isidro, y el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez, Faúndez ha conocido las instalaciones de "Quinta Mallada", un nuevo hotel restaurante ubicado en Torregamones, en pleno corazón de Los Arribes del Duero.

Se trata de un proyecto familiar impulsado por Ramón e Isabel, naturales de Villadepera y Gáname, que, tras una vida dedicada a la ganadería, han decidido apoyar a su hijo Ramón, formado en Hostería, en esta aventura emprendedora que combina turismo rural, gastronomía y amor por la tierra.

Durante la visita, el presidente de la Diputación destacó que "iniciativas como la de Quinta Mallada son el mejor ejemplo de que en nuestros pueblos hay oportunidades para quienes apuestan con ilusión por su tierra. Desde la Diputación seguiremos apoyando a quienes, como esta familia, demuestran que el arraigo y el emprendimiento pueden ir de la mano".

Por su parte, el diputado José Ignacio Isidro subrayó el valor de proyectos como este, que "contribuyen a dinamizar la economía local, atraer visitantes y mantener viva la identidad de los pueblos sayagueses".