Tábara clama por las listas de espera en Zamora: 22.214 pacientes pendientes de una cita con el especialista

La plataforma en defensa de la sanidad pública de Tábara ha criticado este sábado en una nueva concentración que Sacyl es “incapaz” de reducir las listas de espera en la provincia.

Las cifras avalan las críticas de la plataforma, ya que 22.214 zamoranos esperan una cita con el especialista, de los que 15.000 ni siquiera han sido llamados a consulta.

Los datos difundidos por la propia consejería de Sanidad, según la plataforma, indican que en la provincia de Zamora la Atención Especializada “sigue siendo para determinadas dolencias un camino imposible de recorrer”, ya que 22.214 zamoranos, “aguardan a que los vea un especialista”. “Una cifra injustificable que, en la provincia, parece que ya se ha establecido como normal”, subrayó el colectivo.

Además, advirtió que los datos han empeorado en el último trimestre, ya que, desde el 31 de marzo hasta el 30 de junio, las listas de espera para el especialista han aumentado en 1.096 personas.

En este sentido, destacó que analizar la demora media carece de “validez”, a pesar de que Sacyl indica que, desde que la carta llega al paciente hasta el día de la cita en el hospital, pasan una media de 123 días, es decir, cuatro meses.

Además, cuestionó que la propia consejería ha reconocido que el motivo de la demora es la “falta de medios”, lo que provoca que los pacientes que puedan permitírselo acudan a la sanidad privada mientras que a los que no tienen medios se les “condena a esperas eternas” ante la incapacidad para acortar el plazo del diagnóstico.

Durante la nueva concentración celebrada este sábado en Tábara, la plataforma también ha denunciado que solo en el Complejo Asistencial de Zamora, 5.513 personas esperan recibir la cita para el Traumatólogo, aunque su médico de cabecera ya haya dictaminado previamente que precisa una consulta. En Castilla y León las personas que se encuentran en esta situación ascienden a cerca de 9.000.

En la provincia, otros 3.459 pacientes esperan la cita con el Oftalmólogo; 1803 con el Urólogo y 921 con el Otorrino. Otras especialidades como Neumología, Dermatología, Anestesia y Endocrino suman otras 2.000 personas a la espera de una cita.

Ante este panorama, la plataforma ha cuestionado públicamente que Sacyl “no da con la tecla para reducir las listas de espera”, mientras en los últimos meses se han divulgado informaciones sobre transferencias de dinero público a empresas dedicadas a la sanidad privada para, en la medida de lo posible, “adelgazar” las cifras, tanto las de Atención Especializada como las de espera quirúrgica.

La consejería de Sanidad, según la plataforma, destinó el pasado año 661.678 euros a derivar a la sanidad privada a un total de 414 zamoranos que precisaban una intervención quirúrgica, estrategia que “se ha vuelto habitual en los últimos tiempos".

En el conjunto de la comunidad, la Junta invirtió el pasado año 13,1 millones de euros a conciertos con entidades privadas, que permitieron operar a 5.872 pacientes que formaban parte de la lista de espera en la sanidad pública y para realizar más de 46.000 pruebas diagnósticas.

Por último, la plataforma volvió a exigir la dimisión del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y criticó la “jugada” de la Junta que, en su opinión, “sigue apostado cada día con más fuerza por la sanidad privada”.