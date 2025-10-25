Sanabria retoma la "lucha" por recuperar las paradas suprimidas del AVE
Vecinos vuelven a concentrase en Porto para exigir la recuperación de las frecuencias y para recordar que "sin tren no tenemos futuro".
Vecinos de Sanabria han retomado este sábado los actos reivindicativos para exigir la recuperación de las paradas y frecuencias del AVE suprimidas en la estación de Otero.
El nuevo acto de protesta ha tenido lugar en Porto de Sanabria y los vecinos que la secundaron portaron una pancarta con la que recordaron que "Sin tren no tenemos futuro".
De esta manera, Sanabria vuelve a reclamar al Gobierno y a Renfe que reculen y que restituyan las frecuencias suprimidas porque, de lo contrario, contribuirán a la "muerte lenta" que para la zona supone el progresivo recorte de servicios.
El pasado mes de septiembre, cerca de un millar de zamoranos secundaron una manifestación convocada por UPA-COAG frente a la sede de Renfe en Madrid para exigir la recuperación de frecuencias del AVE en Sanabria.
Los convocantes dejaron claro en el acto de protesta celebrado en Madrid que seguirán con la hoja de ruta trazada para reclamar un servicio básico en Sanabria, si no hay una solución de urgencia por parte de Renfe.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rifle con mira telescópica, telémetro laser... y hasta un dron: el inagotable material incautado 'in fraganti' a un furtivo en la Sierra de la Culebra
- Preocupación por el regato que discurre por este pueblo de Zamora: 'Si pasa algo, que se haga responsable la CHD
- Montamarta rinde un emotivo homenaje a Marcelino Pérez de Blas, el alma del Casino
- Tributo a Manolo 'el cabrero', alma de los chiviteros de Torregamones
- La generosidad de los turistas permitirá restaurar el 'patrimonio interior' de una iglesia en Sayago
- La escalofriante cifra de fallecidos en la 'carretera de la muerte' de Zamora: 200 vidas sesgadas en tres décadas
- Vecinos alertan del 'estado de ruina' del cementerio en este pueblo de Zamora: 'No nos atrevemos a entrar
- Los buitres matan dos vacas y un toro en una ganadería zamorana: 'Había más de doscientos