Sanabria retoma la "lucha" por recuperar las paradas suprimidas del AVE

Vecinos vuelven a concentrase en Porto para exigir la recuperación de las frecuencias y para recordar que "sin tren no tenemos futuro".

Sanabria retoma su "lucha" por recuperar las paradas del AVE | / Cedida

M. J. Cachazo

Vecinos de Sanabria han retomado este sábado los actos reivindicativos para exigir la recuperación de las paradas y frecuencias del AVE suprimidas en la estación de Otero.

El nuevo acto de protesta ha tenido lugar en Porto de Sanabria y los vecinos que la secundaron portaron una pancarta con la que recordaron que "Sin tren no tenemos futuro".

De esta manera, Sanabria vuelve a reclamar al Gobierno y a Renfe que reculen y que restituyan las frecuencias suprimidas porque, de lo contrario, contribuirán a la "muerte lenta" que para la zona supone el progresivo recorte de servicios.

El pasado mes de septiembre, cerca de un millar de zamoranos secundaron una manifestación convocada por UPA-COAG frente a la sede de Renfe en Madrid para exigir la recuperación de frecuencias del AVE en Sanabria.

Los convocantes dejaron claro en el acto de protesta celebrado en Madrid que seguirán con la hoja de ruta trazada para reclamar un servicio básico en Sanabria, si no hay una solución de urgencia por parte de Renfe.

