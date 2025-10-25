Un pueblo de Zamora habilita un "almacén" como lugar de encuentro tras el cierre del bar

Los bares de los pueblos son mucho más que negocios hosteleros, ya que también se han convertido en el lugar de encuentro y de socialización entre sus vecinos.

El cierre, el pasado 1 de octubre, del único bar que seguía funcionando en Granja de Moreruela ha obligado al Ayuntamiento a buscar una alternativa para ofrecer a sus habitantes un lugar de ocio y de reunión.

La solución provisional adoptada, como detalla una comunicación oficial del Ayuntamiento, ha sido habilitar el almacén del Teleclub de Granja de Moreruela para no privar a los vecinos de una de las pocas alternativas de ocio que perviven en el medio rural.

El almacén habilitado funcionará como un espacio de reunión de forma temporal y hasta que el bar pueda reactivarse de nuevo.

Para favorecer el encuentro de los habitantes en torno a un café, el Ayuntamiento ha dotado al local con una cafetera de uso común, junto a la que se ha colocado un bote, en el que cada usuario deberá depositar un euro por cada café que consuma, dinero que se destinará a cubrir los gastos derivados de la reposición de material y del mantenimiento del servicio.

En este punto, el Ayuntamiento ha recordado a los vecinos de Granja de Moreruela que, al margen de la cafetera, el local no dispone de otras bebidas por lo que las personas que se reúnan en el nuevo espacio deberán aportarlas si quieren consumir otras diferentes al café.

Para el uso del local acondicionado en el Teleclub, el Ayuntamiento ha establecido un horario de apertura.

Así, el local permanecerá abierto todos los días desde las 10.00 hasta las 11.00, mientras que de martes a jueves y los domingos, los vecinos también se podrán reencontrar en el renovado espacio desde las 20.30 hasta las 23.00 horas.

Además, los viernes y sábados, el horario de uso del local se prolongará desde las 20.30 hasta las doce de la noche, mientras que los domingos y festivos también abrirá sus puertas para degustar el tradicional vermú, desde las 13.00 hasta las 15.00 horas.

Por último, el Ayuntamiento ha solicitado colaboración a los vecinos, a los que pide un "buen uso" de las instalaciones con el fin de mantener un servicio básico y muy demandando en el medio rural.