Este pueblo de Aliste se postula como un destino idóneo para disfrutar de sus mieles, setas y castañas

Trabazos acogerá el día 15 de noviembre la IV Feria de la Miel de la Provincia de Zamora con los Premios Alveare 2025 que reconocerá las mejores mieles zamoranas, junto con las XIX Jornadas de Exaltación de las Castañas y Setas Alistanas, congregándose todos los actos en el Pabellón de Servicios Múltiples en las cercanías de la travesía de la Nacional 122.

Comenzarán los actos por la mañana con una ruta campestre para que los aficionados, acompañados del guía micológico Felipe Alonso Garrido, de Mahide, recorran diferentes parajes del pueblo y puedan buscar y recolectar setas silvestres, que luego clasificaran ellos mismos por especies para ofrecer una exposición micológica.

El restaurante Los Castaños ofrecerá la oportunidad de degustar un menú puramente micológico de la mano del chef Marcos Senández Fernández.

Apicultores de Viñas y Trabazos. | CH. S.

El pabellón cubierto abrirá sus puertas a las 16 horas con la inauguración del IV Feria Provincial de la Miel de Zamora y los Premios Alveare 2025 con los productores zamoranos mostrando uno de los principales manjares culinarios de la provincia.

Diferentes alternativas

Quienes hasta Trabazos se acerquen podrán participar en diferentes alternativas, desde la degustación melífera a la compra de las mejores mieles zamoranas. Se incluirá una cata de las mieles participantes en el concurso de los Premios Alveare.

Dentro de la jornada de exaltación de las setas y castañas alistanas uno de los atractivos volverá a ser el Concurso de Postres de Castañas y Frutos de Otoño (con premio especial a la mejor prestación) y los concursos de tortilla de patata y licores caseros.

A lo largo de la tarde habrá una muestra de elaboración tanto de aguardiente alistano en alquitara como de queimada. A las 18.30 horas se conocerá el fallo de los Premios Alveare de la mano de un jurado integrado por expertas, así como la mejor miel popular que en este caso elegirán los participantes.

Uno de los atractivos culinarios de la tarde será, como no, el magosto tradicional que permitirá la degustación gratuita de castañas de Trabazos asadas.

La clausura llegará a las 20.00 horas con la degustación de hornazos típicos alistanos y las tortillas y postres presentados a los concursos por todos los asistentes. El folclore como ya es habitual correrá a cargo del grupo de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes.

Bases

Los IV Premios Alveare Miel de Zamora han abierto las puertas a la participación de todos aquellos apicultores que tengan su código de explotación en la provincia, que comercialicen su producto bajo una marca propia y que se encuentren al corriente de sus obligaciones laborales y tributarias.

Las muestras deberán hacerse llegar a Ifeza y la fecha límite de recepción será el día 12 de noviembre de 2025. El apicultor deberá, es imprescindible, detallar el lugar (paraje y pueblo) del colmenar del que procede la miel.

Mieles en Gallegos del Campo. | CH. S.

Cada apicultor podrá presentar solamente una miel indicando si la comercializa dentro de la categoría de Mieles Claras o de Mieles Oscuras. La participación será gratuita y estará subvencionada por la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Trabazos de Aliste.

Se deberán enviar dos muestras en envases de 500 gramos del tipo celdilla exclusivamente, nuevos, cerrados y sin ningún tipo de identificación. Ambos tarros deberán de tener un espacio vacío de unos tres centímetros entre la miel y la tapa, para facilitar la percepción de los aromas.

Las mieles presentadas a concurso deberán ser al 100% miel de Zamora, haber sido cosechada en la presente campaña de 2025 y bajo ningún concepto habrá sido sometida a tratamientos térmicos de ningún tipo, siendo motivo de descalificación en la cata.

El jurado conoce las variedades de miel de rápida cristalización y sabrá proceder a su valoración conforme se encuentre en ese momento. Para comprobar lo anterior todas las muestras serán debidamente analizadas por el laboratorio de referencia de la organización, procediendo a la descalificación inmediata si no se cumpliera con los parámetros analíticos o de origen legalmente establecidos.

Categorías

Se han establecido dos categorías de concursos Claras y Oscuras a elegir por el jurado de expertos, en cada uno de los casos con medallas de oro, plata y bronce. Como tercera categoría estará el Premio Popular a elección mediante votación secreta por los asistentes.

La cata constara de diferentes fases, ciñéndose la primera a retirar las mieles que incumplan las bases; y en la segunda se eliminaran las posibles muestras con alteraciones. La cata horizontal técnica llegará con la tercera fase a través del análisis sensorial donde se otorgará una puntuación de entre 1 y 100 puntos, seleccionándose las seis mejores de cada categoría. En una cuarta fase horizontal conclusiva se escogerán las tres mejores de cada categoría y su galardón.

Las tres primeras fases del concurso tendrán lugar el 14 de noviembre de 17 a 20 horas y la cuarta el 15 de 12 a 13 horas, todas en Trabazos, para dar a conocer los ganadores a las 18.30 horas.