La plaga del pino quemado en los incendios entra en viviendas de la Sierra de la Culebra

La plaga de xilófagos llegaba este verano a numerosas casas de la Sierra de la Culebra, procedente de la madera quemada de los incendios y que aún no se ha retirado en su totalidad, como denunciaban los vecinos. En Villardeciervos, Cional, Ferreras de Arriba, Otero de Bodas, Villanueva de Valrojo, Boya e incluso en Mombuey se detectaban los ejemplares adultos en el interior de las viviendas sin saber qué tipo de insecto era. Estaban ante el "escarabajo" de la carcoma grande Hylotrupes bajulus. Lo peor estaba por descubrir, sus voraces larvas.

Almudena López es una de las vecinas de Villardeciervos que primero detectó el "ruido" de las larvas perforando la madera de un mueble. Varios vecinos avisaron a Almudena que en la chimenea del que fuera el horno de pan de Villardeciervos aparecieron un montón de insectos negros que se veían desde fuera.

Almudena López junto a un mueble «forrado» en Villardeciervos.

Desconfiaba, "estaba obsesionada con las avispas que ya me habían hecho tres avisperos en casa". "Oía un “ñic, ñic” todo el verano sin saber lo que era hasta que lo vi en un mueble, era carcoma gigante cuyas larvas, blanquecinas y gordas, comían con voracidad un mueble". El aparador está envuelto en plásticos tras el tratamiento aplicado para erradicar los insectos. Su miedo ahora es que larva aparezca en ventanas y puertas de pino de Oregón. De momento no ha oído nada aunque aún aparecen adultos muertos en la antigua panificadora.

Para esta vecina el origen de la plaga está claro, la presencia de la procesadora "al lado de las casas" mientras se ha estado extrayendo el pino quemado. Señala además que la plaga ha seguido las mismas carreteras de saca de la madera y "todavía hay pinos quemados sin cortar". En estos momentos "siguen cargando y pasando pinos".

María José Baena está terminando de colocar las cortinas de casa que ha tenido que quitar y lavar tras el proceso de fumigación de su casa de Cional, al detectar la plaga en el tejado de la vivienda, de vigas y sobrado de madera. La vivienda desprende aún un olor intenso al producto que se ha empleado, pese a que ha tenido la casa abierta para airear. "Yo no oía nada, pero un día llegó mi hija diciendo que se oía arriba un ruido". El ruido era el de las larvas de la carcoma grande bajo el tejado de la vivienda.

Ejemplar del insecto captado en el móvil por una vecina. / Araceli Saavedra

"Me tuve que ir de casa un viernes por la mañana, dejar todo guardado y tapado" y volver unos días después. Esta vecina de Cional tuvo que costear de su bolsillos los días que estuvo fuera de su residencia de verano.

El coste de la intervención para sus modestos ingresos fueron 600 euros. En el mes de agosto aparecieron los adultos por el suelo y se preguntó "qué es esto? Pensaba que era una cucaracha alargada" aunque María José tiene su casa limpia, cuidada y ordenada como los chorros del oro. El ejemplar "alargado" era la hembra de Hylotrupes bajulus, con el abdomen más prominente donde trasporta los huevos que deposita en la madera enferma.

Al menos otras dos casas del pueblo de Cional han sufrido el mismo problema, y en otra casa que se está reformando han tenido que hacer un tratamiento en las vigas antiguas de madera para evitar la entrada de estos voraces xilófagos.

Los propietarios directamente afectados no han recibido ningún tipo de ayuda de ninguna administración para erradicar un problema generado por la madera quemada depositada durante meses y hasta varios años en las inmediaciones de los pueblos.