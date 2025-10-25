Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo accidente en la A-52 de Sanabria: vuelca un coche de madrugada con cinco ocupantes en su interior

Pese a lo aparatoso del choque, solamente uno de los pasajeros ha requerido de asistencia sanitaria

Autovía A-52, donde se ha producido el accidente de madrugada

Autovía A-52, donde se ha producido el accidente de madrugada / Google Maps

Eriz Fraile

El fin de semana se inició de manera muy similar a como se terminaron los días intersemanales, al menos en cuanto a las carreteras de la provincia de Zamora y sus accidentes se refiere. En esta ocasión, ha sido de nuevo la autovía A-52 el lugar donde se ha producido el siniestro, que ha dejado un herido. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la alerta de este choque se produjo a las 06:37 horas de la madrugada de este sábado, cuando se ha informado de la salida de vía y el posterior vuelco de un turismo. Este accidente, que solamente habría dejado daños físicos leves en uno de los pasajeros, tuvo lugar en el kilómetro 76 de la citada carretera, a la altura de Palacios de Sanabria.

Una vez recibida la alerta en la central operativa del 112 Castilla y León, se han movilizado hasta el lugar a varios efectivos de la Guardia Civil, que han hecho un primer balance de lo ocurrido. A su llegada, los propios agentes han informado de que todos los ocupantes del turismo se encontraban ya fuera del vehículo, aunque sí han requerido asistencia sanitaria para uno de ellos. Por el momento, se desconocen más detalles sobre las lesiones sufridas por el mismo, así como sobre las causas que han motivado que el vehículo se saliera de la vía y volcara en una de las carreteras con mayor siniestralidad de Zamora.

