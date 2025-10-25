Mombuey decide la final de un concurso nacional de mieles del bosque

Vecinos de la comarca de Sanabria y Carballeda han participado en una cata a ciegas de miel, dentro del Certamen Nacional de Mieles del Bosque promovido por la plataforma Mieladictos.com con la colaboración de la asociación de apicultores Apis Durii. El jurado tuvo que elegir dos mieles entre las 31 muestras presentadas a la final nacional de mieles de bosque.

Todas las mieles seleccionadas en las diferentes categorías concurrirán a la final de esta XI edición del certamen para elegir la mejor miel de España, que se celebrará en León el 8 y 9 de noviembre. Un total de 140 apicultores se han presentado a la XI convocatoria nacional.

Alberto Colina Hernández, en representación de la plataforma Mieladictos.com, señaló que en esta edición se ha elegido la provincia de Zamora para albergar una de las finales, en este caso de las variedades de miel de bosque "mielatos", mieles de origen no floral, de castaño y brezo principalmente.

La procedencia de las muestras es mayoritariamente del noroeste de las regiones de Castilla y León y Galicia: Zamora, León, Burgos, Ourense y Lugo principalmente. Colina precisó que con este certamen se quiere "dar valor a los apicultores nacionales y miel que se produce aquí" frente al mercado de envasadoras y comercializadoras.

El reconocimiento de estas mieles y sus productores sirve "para dar prestigio y acercar estas mieles y sus propiedades a los consumidores nacionales".

Esta de Mombuey, es la tercera final que se celebra antes de la elección final en León. Las anteriores catas selectivas han sido de mieles de castaño en Lugo y de lavanda en Burgos. El sabor dulce de la miel entra por el paladar, pero la cata es más complicada, la presentación, la limpieza, el aroma, el color ámbar que más o menos se pueden puntuar, pero la preferencia al gusto es más subjetiva.

Esta temporada el experto señala que "ha habido pérdida de colmenas –por los incendios- y pérdida de floración. Ha sido un año muy seco en verano", pese a las abundantes lluvias de la primavera. Hay una anécdota que cuenta Alberto Colina sobre" un cliente que tiene una miel para cada día de la semana, ese es el ideal que queremos todos".