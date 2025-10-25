Jesús Calleja, embajador de los tesoros rurales de Zamora para multiplicar su fama en redes sociales

El arte zamorano, con historias centenarias en algunos casos, traspasa fronteras año tras año. Ferias internacionales, festivales en otros países, programas de televisión... Un sinfín de opciones para dar a conocer la riqueza de Zamora en todo el mundo. Este tipo de promoción se produce en ocasiones de manera anónima, pero hay otras veces en las que son rostros conocidos los que dan a conocer los productos y la cultura de esta provincia. Es el caso de Jesús Calleja, uno de los principales embajadores de Castilla y León en el exterior, que hace apenas un par de días se erigió también como difusor de la artesanía de Zamora.

En un vídeo publicado en sus diferentes redes sociales, el conocido presentador y aventurero presenta al gran público algunos de los productos típicos de Zamora con más solera. El vídeo comienza con una búsqueda en su ordenador, donde aparece 'Pereruela (Zamora)', con lo que da paso a decir que "Zamora no es solo vino y naturaleza... ¡Qué hay mucho!". Poniendo en valor el trabajo centenario de los alfareros en esta localidad de Sayago, el leonés remarca que "en Zamora hay manos que hacen cosas que son alucinantes", antes de explicar que "en Pereruela llevan siglos haciendo cazuelas de barro que aguantan el fuego mejor que una chimenea".

Sin embargo, la promoción turística de la provincia por parte de Jesús Calleja no se queda ahí, pues continúa preguntándose "a quien no le suenan los bordados y las mantas zamoranas". Unas prendas que "abrigan que te pasas... ¡Y encima decoran", a ojos del presentador de 'Universo Calleja'. Como no podía ser de otra manera, también hay un hueco para presentar las obras artísticas de la provincia, como "las tallas de madera, la cestería y hasta la forja realizada como los herreros de otros tiempos". Por el camino, se entremezclan imágenes de diferentes elementos tradicionales de Zamora, sobre las que el propio Calleja aconseja "no irse de Zamora sin algo hecho a mano".

Jesús Calleja

Jesús Calleja nació en el municipio leonés de Fresno de la Vega hace ya 60 años. A lo largo de su vida, ha experimentado como es trabajar en diferentes profesiones, aunque siempre con la montaña y la aventura como su principal 'hobby'. Una pasión que hace algo más de 20 años hizo su principal modo de vida, con diferentes incursiones para ascender 'ochomiles' en una cordillera del Himalaya donde ya había trabajado como guía. El salto a la fama le llegó definitivamente en 2007, cuando presentó 'Desafío Extremo', el primero de una serie de programas televisivos de aventuras que le han llevado hasta los actuales 'Universo Calleja' o 'Volando voy' en Mediaset.