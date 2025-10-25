Fonfría reconoce los 25 años de "servicio, respeto y humanidad" del guardia civil Agustín Álvarez

El Ayuntamiento de Fonfría (Bermillo de Alba, Fornillos, Castro de Alcañices, Brandilanes, Moveros, Arcillera y Ceadea), sus vecinos y compañeros han rendido un sentido y merecido homenaje al guardia civil, Agustín Álvarez Ganuza, que pasa a la reserva tras desempeñar una acertada e intensa labor en pueblos cercanos a “La Raya” De España y Portugal y que deja una profunda huella en tierras alistanas.

Agustín Álvarez Ganuza ingresó en el Cuerpo de la Guardia Civil en el año 1993 comenzando su trayectoria en la Casa Cuartel de Alcañices, donde sirvió durante un año. Posteriormente, fue destinado a Langa de Duero en Soria, localidad donde permanecería un lustro.

En el año 2000 regresaba de nuevo a la comarca de Aliste y más concretamente a la Casa Cuartel de Fonfría, que se convertiría en su destino definitivo y también en el hogar de su familia, pues allí ha permanecido y prestado sus servicios durante 25 años.

El guardia civil homenajeado muestra la placa con la que le ha obsequiado el Ayuntamiento de Fonfría. / Chany Sebastián

Acompañado siempre por su esposa Encarna y por sus hijos, Agustín Álvarez Ganuza formó una familia que vivió durante seis años en la Casa Cuartel de Fonfría, integrándose plenamente en la vida del pueblo alistano a cuyo colegio fueron sus hijos. Un pueblo que este sábado ha acogido el merecido homenaje en el Centro Cívico junto a la Casa Cuartel.

Sus compañeros del Cuerpo de la Benemérita en tierras alistanas le entregaron un presente con la bandera de España de fondo y el epígrafe “Al Guardia Civil Agustín Álvarez Ganuza como recuerdo de su paso por el Puesto de Fonfría con cariño de tus compañeros y amigos”, que allí estuvieron acompañándole junto a Mario, actual Sargento de la Demarcación de Fonfría.

El Ayuntamiento de Fonfría, representado por el alcalde Sergio López Vaquero y los concejales Martín del Río Lorenzo de Ceadea y Baudilio Martínez Polo de Brandilanes, junto a Valentín Macho Deiró alcalde pedáneo de Ceadea, le hacían entrega de otra placa conmemorativa: “Al guardia civil Agustín Álvarez Ganuza en agradecimiento por el trabajo, compromiso y esfuerzo brindado durante 25 años a los vecinos del municipio de Fonfría”.

Vecinos del municipio de Fonfría y compañeros de la Benemérita destacan los valores humanos y de servicio de Agustín. “Es muy buena gente, una persona de trato cercano, esmerado sentido del deber y su disposición contante para ayudar siempre a quien lo necesitaba”, aseguran.

Su despedida ha sido especialmente emotiva, tanto para él como para los habitantes de la demarcación, quienes le consideran ya “uno más” de la comunidad.

Álvarez Ganuza tuvo emotivas palabras en su despedida: “Fonfría me acogió con los brazos abiertos desde el primer día y solamente tengo palabras de agradecimiento para todos”.

Agustín Álvarez Ganuza, en la Casa Cuartel de Fonfría. / Ch. S.

Por todo ello se ha querido reconocer públicamente “su ejemplar trayectoria profesional y su compromiso” con los valores del Cuerpo de la Guardia Civil: “Agustín representa la esencia del servicio público con su cercanía, responsabilidad y entrega. Su labor, sin lugar a dudas, ha contribuido a fortalecer el vínculo entre la Guardia Civil y los ciudadanos a los que sirve”.

Con el paso a la reserva, Agustín Álvarez Ganuza cierra una etapa profesional ejemplar, dejando tras de sí un legado de servicio, respeto y humanidad que siempre será recordado por todos los que hemos compartido estos años con él” señalan autoridades, vecinos y compañeros.

Sergio Rodríguez Vaquero, alcalde de Fonfría, mostraba su agradecimiento en general a la Benemérita y en particular a Álvarez Ganuza con estas palabras: “La Guardia Civil forma parte esencial de la vida e historia de nuestros pueblos y cuantos vivimos en ellos gracias a su labor las 24 horas del día y los 365 días del año, son parte imprescindible de nuestro medio rural con unos agentes dedicados en cuerpo y alma a prestar servicio a los ciudadanos".

Además, recalcó que "muestra de ello es nuestro vecino Agustín Álvarez Ganuza, que tras llegar a nuestro pueblo en 2000, hace ya 25 años, es y lo consideramos como un vecino más. Gracias a ti Agustín por los servicios que has prestado en estas tierras alistanas y gracias también a tus compañeros que seguirán velando en el día a día por la seguridad ciudadana en Aliste. Como Guardia Civil y como persona te has ganado un respeto, una admiración y un cariño que te mereces, eres uno más del municipio, donde siempre que vengas tendrás abiertas las puertas como un vecino más. Gracias”.