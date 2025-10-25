La escasez de lluvias en los últimos meses deja el agua embalsada en Zamora por debajo de la media de la última década

La escasez de lluvias en la segunda mitad de 2025 es irrefutable, al menos en cuanto a la provincia de Zamora se refiere. Después de una primavera en la que la capital y los pueblos zamoranos tuvieron precipitaciones por encima de lo habitual, el verano ha sido catastrófico en este sentido, más allá de algunos pequeños brotes verdes en las primeras semanas de junio. Una tendencia que, por el momento, no se ha terminado de remediar con la llegada del otoño. En definitiva, todos estos datos producen el 'combo perfecto' para que los embalses de Zamora se hayan quedado por debajo de la media de la última década.

Gráfico del agua embalsada en la provincia de Zamora / embalses.net

Zamora cuenta con ocho embalses dentro de su territorio, a los que habría que sumar una parte de Almendra pese a que la presa se encuentra en la localidad salmantina de la que toma nombre. La situación comienza a ser tan preocupante que incluso este, uno de los que más porcentaje de agua embalsada tienen cada año en toda España, ha descendido hasta 69% en las últimas mediciones. Aun así, al no tener su 'salto' en territorio zamorano, no sirve para mejorar una media que cada semana que pasa se encuentra más baja y que ahora mismo marca que menos el agua embalsada en Zamora está por debajo del 40% de capacidad.

Gran parte de 'culpa' en este mejorable dato la tiene el Embalse de Ricobayo, el más grande de la provincia con sus 1.145 hectómetros cúbicos de capacidad, de los cuales solo tiene ocupados poco más del 33% actualmente. Pese a que no se ha llegado a los datos críticos de hace una década, este dato ya se encuentra por debajo de la media de llenado en los últimos 10 años. Situación muy similar a la que se vive en el Embalse de Cernadilla, el segundo más grande de Zamora (255 hm3), donde los datos reflejan apenas un 12,55% de agua embalsada. Casualidad o causalidad, ambos embalses fueron de vital importancia en las recargas de hidroaviones y helicópteros durante los incendios del pasado verano.

Gráfico del agua embalsada en Ricobayo y Cernadilla / embalses.net

Mejores datos en los 'pequeños'

Siguiendo el orden decreciente en cuanto a la capacidad de los distintos embalses de Zamora, el de Valparaíso ofrece un pequeño halo de esperanza al tener ocupado el 90% de sus 169 hectómetros cúbicos; mientras que Villalcampo (capacidad de 66 hm3) acumula ahora mismo el 93% del agua que puede recibir. La situación en los pantanos pequeños es relativamente positiva en comparación con sus hermanos mayores, como demuestran también los datos de Nuestra Señora de Argavanzal (94% de sus 36 hm3) o Castro (88% de sus 27 hm3). En la otra cara de la moneda, para completar la lista, aparecen los sanabreses San Sebastián (26% de sus 46 hm3) y Puente Porto (8% de sus 23 hm3).